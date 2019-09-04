Главы Генштабов РФ и США обсудили предотвращение инцидентов между военными стран в Сирии
Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов провел телефонный разговор с председателем Комитета начальников штабов войск США Джозефом Данфордом, сообщает Минобороны России.
Состоялся телефонный разговор начальника ГШ ВС РФ – первого замминистра обороны РФ генерала армии Валерия Герасимова с председателем КНШ ВС #США генералом Дж. Данфордом, военачальники обсудили ситуацию в Сирии в контексте предотвращения инцидентов при проведении операций #Сирия pic.twitter.com/AwE5ILpcTo— Минобороны России (@mod_russia) 4. September 2019
В ходе разговора стороны обсудили аспекты проведения операций против террористов в Сирии.
«В ходе телефонных переговоров военачальники обсудили ситуацию в Сирии в контексте предотвращения инцидентов при проведении операций по борьбе с террористическими формированиями», – говорится в сообщении ведомства.