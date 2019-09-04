Эскалатор на «Чкаловской» зажевал руку школьнику

Восьмилетний ребенок остановил эскалатор метро. Из плена эскалатора его освобождали сотрудники скорой.

Об инциденте на станции «Чкаловская» около шести вечера 4 сентября «Фонтанке» сообщил читатель. «Один из эскалаторов на спуск остановлен. Прибыли скорая и МЧС. Похоже, что-то случилось с ребёнком», – написал очевидец.

В пресс-службе ГУП «Петербургский метрополитен» подтвердили факт случившегося, отметив, что лестницу пришлось застопорить на несколько минут, чтобы освободить ребенка. Также сотрудники подземки вызвали скорую помощь.

К счастью для мальчика и его семьи, обошлось без серьезных последствий. Медики зафиксировали лишь поверхностную травму.