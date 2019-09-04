Детская монополия. У «Газпрома» появился второй эксклюзивный исполнитель контрактов

Вслед за «Газстройпромом», которому достаются все промышленные заказы газового монополиста, эксклюзивные права на исполнение контрактов «Газпрома» примерно на 10 млрд рублей в год получает петербургское ООО «Межрегионгаз Технологии».

Василий Шапошников/Коммерсантъ

Письмо о наделении МРГТ исключительными правами генподрядчика по схеме EPC подписано Еленой Михайловой, главой департамента 105 (по управлению имуществом и корпоративным отношениям) и членом правления ПАО «Газпром». Дата — 5 июня 2019 года. Согласно ее указанию, эта фирма будет одновременно заниматься и проектированием, и строительством объектов для монополиста.

Но сфера монополии МРГТ будет ограничена — только контракты в рамках программы «Газпром — детям», которой от имени «Газпрома» занимается его фонд поддержки социальных инициатив. До недавних пор заказчиком всех работ здесь было ООО «Газпром инвестгазификация». Но теперь ситуация меняется.

На кону довольно приличная сумма. Общие данные о тратах по программе «Газпром — детям» не публикуются, но, по экспертным оценкам, речь может идти примерно о 10 млрд рублей в год. Проверить эту сумму нельзя, но известно, что с 2007 года по программе было построено 1600 спортивных объектов, в том числе 120 крупных физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОК). Стоимость небольшой спортплощадки — до 10 млн рублей. А ФОК с бассейном или льдом — это примерно от 500 млн рублей до миллиарда и выше.

Самый дорогой объект — гимнастический комплекс в Сочи. Только подземные железобетонные конструкции там стоили 2,2 млрд рублей, надземная часть — еще 6,6 млрд рублей. А общая стоимость комплекса может достигать 10 млрд рублей.

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ФОК в Сочи считается сложным объектом. Начали строить его еще в начале 2017 года, судя по документации, основные работы закончить должны были где-то в конце 2018 года. Однако сейчас он еще довольно далек от завершения. До сих пор основным исполнителем контрактов по этому десятимиллиардному заказу было петербургское ООО «ГРСП «МАГНИТ»». Однако теперь работы там заказывает не «Газпром инвестгазификация», а МРГТ. И если раньше конкурсы размещались на сайте госзакупок и можно было увидеть хотя бы стоимость подрядов и их исполнителей, то теперь вся информация — только за сайте генподрядчика и без указания цен. Будет ли продолжаться работа «Магнита» в Сочи, понять невозможно. У «Фонтанки» есть информация лишь о том, что сроки ввода сочинского ФОК сдвигаются. Редакция попросила Елену Михайлову рассказать, в чем причина задержек и когда же будет достроен гимнастический комплекс в Сочи, однако она на сообщение не ответила.

Письмо Елены Михайловой меняет ранее сложившийся статус-кво. Ведь ранее единым EPC-контрактором «Газпрома» Алексей Миллер назначал недавно созданное ООО «Газстройпром». Оно должно было объединить прежних сторонних суперподрядчиков – «Стройгазконсалтинг», «Стройтранснефтегаз» и «Стройгазмонтаж». Кроме того, в структуре «Газпрома» есть ООО «Газпром социнвест», специально созданное для строительства подобных объектов. Куратором этого направления в июне был назначен другой заместитель председателя правления — двоюродный племянник президента страны Михаил Путин.

Тем не менее в имеющемся в распоряжении «Фонтанки» письме Елены Михайловой директору Фонда поддержки социнициатив Владимиру Приймаку говорится, что решение перевести реализацию программы «Газпром — детям» на EPC-контракты и передать их МРГТ принято «руководством ПАО «Газпром»».

МРГТ — это изначально сервисная компания, специализирующаяся на производстве и обслуживании программных продуктов. Более того, до 2005 это был всего лишь небольшой частный разработчик ПО. Первое название этого юрлица — ООО «Консультационная компания "Бухгалтерские информационные системы"». Лишь в ходе длинной цепочки смены собственников и переименовании МРГТ сильно поменял сферу деятельности и влился в структуру «Газпрома». Сейчас годовая выручка компании превышает 4,5 млрд рублей, а в портфеле исполненных контрактов присутствует множество промышленных объектов, включая газопроводы. В штате компании по документам числится 730 человек.

Однако для строительства стадионов она ищет сторонних исполнителей. Внутренние документы «Газпрома» позволяют при определенных условиях (а контракты на строительство объектов по программе «Газпром — детям» подходят под эти условия) подбирать субподрядчика мало того, что лишь на формально конкурсных условиях, так еще и не указывая его название и финансовые условия. На сайте МРГТ 16 августа размещены запросы предложений на исполнение строительно-монтажных работ на спорткомплексах в Светогорске, Металлострое и Ярославле.

Ранее по такому же непрозрачному сценарию компания искала строителей на объекты в Валдае, Благовещенске, Магдагачи, Николаевске-на-Амуре, Астрахани, Тынде, Тамбовке, Комсомольске-на-Амуре, Петергофе и Новошахтинске. При этом вполне возможно, что исполнять часть заказов МГРТ попробует и своими силами: на сайтах объявлений есть ее вакансия начальника отдела строительства, в которой указано, что ему придется работать именно с объектами программы «Газпром — детям».

Ранее основным исполнителем этой программы выступало ООО «Газпром инвестгазификация». Именно на него были оформлены все разрешения и землеотводы, по его заказу проводились экспертизы и проектирование. Однако теперь Елена Михайлова, давая указание Приймаку перевести все социальные контракты на МРГТ, апеллирует к скорой реструктуризации «Газпром инвестгазификации».

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Вместе с тем сейчас налицо двойственная ситуация. Наряду с десятком спорткомплексов, которые строит МРГТ, работа вовсю идет и по старой схеме. Буквально за несколько дней до письма Елены Михайловой пакет заказов на 106 спортплощадок в семи регионах страны разместил именно «Газпром инвестгазификация». Он же, по всей видимости, и продолжает следить за исполнением. В августе «Газпром инвестгазификация» заключил новый крупный контракт в рамках проекта «Газпром детям» – спортплощадки в Волгоградской области на 377 млн рублей. Как и в большинстве майских контрактов, исполнителем по нему стало всеволожское ООО «СПБ-СМК», получившее подрядов, в общей сложности, уже более чем на 1 млрд рублей.

Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»