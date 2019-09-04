Авто Недвижимость Работа Арт-парк Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+20°C
/ Завтра: +17
$ 66.50р
73.06р
12:30 05.09.2019
Расширенный поиск
Срочно

Беглов оставил новый участок Фрунзенского радиуса закрытым для пассажиров

Бизнес
05.09.2019 09:56
Печать

Детская монополия. У «Газпрома» появился второй эксклюзивный исполнитель контрактов

Вслед за «Газстройпромом», которому достаются все промышленные заказы газового монополиста, эксклюзивные права на исполнение контрактов «Газпрома» примерно на 10 млрд рублей в год получает петербургское ООО «Межрегионгаз Технологии».

Детская монополия. У «Газпрома» появился второй эксклюзивный исполнитель контрактов

Василий Шапошников/Коммерсантъ

Письмо о наделении МРГТ исключительными правами генподрядчика по схеме EPC подписано Еленой Михайловой, главой департамента 105 (по управлению имуществом и корпоративным отношениям) и членом правления ПАО «Газпром». Дата — 5 июня 2019 года. Согласно ее указанию, эта фирма будет одновременно заниматься и проектированием, и строительством объектов для монополиста. 

Но сфера монополии МРГТ будет ограничена — только контракты в рамках программы «Газпром — детям», которой от имени «Газпрома» занимается его фонд поддержки социальных инициатив. До недавних пор заказчиком всех работ здесь было ООО «Газпром инвестгазификация». Но теперь ситуация меняется.

На кону довольно приличная сумма. Общие данные о тратах по программе «Газпром — детям» не публикуются, но, по экспертным оценкам, речь может идти примерно о 10 млрд рублей в год. Проверить эту сумму нельзя, но известно, что с 2007 года по программе было построено 1600 спортивных объектов, в том  числе 120 крупных физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОК). Стоимость небольшой спортплощадки — до 10 млн рублей.  А ФОК с бассейном или льдом — это примерно от  500 млн рублей до миллиарда и выше. 

Самый дорогой объект — гимнастический комплекс в Сочи. Только подземные железобетонные конструкции там стоили 2,2 млрд рублей, надземная часть — еще 6,6 млрд рублей. А общая стоимость комплекса может достигать 10 млрд рублей. 

Реклама

ФОК в Сочи считается сложным объектом. Начали строить его еще в начале 2017 года, судя по документации, основные работы закончить должны были где-то в конце 2018 года. Однако сейчас он еще довольно далек от завершения. До сих пор основным исполнителем контрактов по этому десятимиллиардному заказу было петербургское ООО «ГРСП «МАГНИТ»». Однако теперь работы там заказывает не «Газпром инвестгазификация», а МРГТ. И если раньше конкурсы размещались на сайте госзакупок и можно было увидеть хотя бы стоимость подрядов и их исполнителей, то теперь вся информация — только за сайте генподрядчика и без указания цен. Будет ли продолжаться работа «Магнита» в Сочи, понять невозможно. У «Фонтанки» есть информация лишь о том, что сроки ввода сочинского ФОК сдвигаются. Редакция попросила Елену Михайлову рассказать, в чем причина задержек и когда же будет достроен гимнастический комплекс в Сочи, однако она на сообщение не ответила.

Письмо Елены Михайловой меняет ранее сложившийся статус-кво. Ведь ранее единым EPC-контрактором «Газпрома» Алексей Миллер назначал недавно созданное ООО «Газстройпром». Оно должно было объединить прежних сторонних суперподрядчиков – «Стройгазконсалтинг», «Стройтранснефтегаз» и «Стройгазмонтаж». Кроме того, в структуре «Газпрома» есть ООО «Газпром социнвест», специально созданное для строительства подобных объектов. Куратором этого направления в июне был назначен другой заместитель председателя правления — двоюродный племянник президента страны Михаил Путин.

Тем не менее в имеющемся в распоряжении «Фонтанки» письме Елены Михайловой директору Фонда поддержки социнициатив Владимиру Приймаку говорится, что решение перевести реализацию программы «Газпром — детям» на EPC-контракты и передать их МРГТ принято «руководством ПАО «Газпром»».

МРГТ — это изначально сервисная компания, специализирующаяся на производстве и обслуживании программных продуктов. Более того, до 2005 это был всего лишь небольшой частный разработчик ПО. Первое название этого юрлица — ООО «Консультационная компания "Бухгалтерские информационные системы"». Лишь в ходе длинной цепочки смены собственников и переименовании МРГТ сильно поменял сферу деятельности и влился в структуру «Газпрома». Сейчас годовая выручка компании превышает 4,5 млрд рублей, а в портфеле исполненных контрактов присутствует множество промышленных объектов, включая газопроводы. В штате компании по документам числится 730 человек.

Однако для строительства стадионов она ищет сторонних исполнителей. Внутренние документы «Газпрома» позволяют при определенных условиях (а контракты на строительство объектов по программе «Газпром — детям» подходят под эти условия) подбирать субподрядчика мало того, что лишь на формально конкурсных условиях, так еще и не указывая его название и финансовые условия. На сайте МРГТ 16 августа размещены запросы предложений на исполнение строительно-монтажных работ на спорткомплексах в Светогорске, Металлострое и Ярославле.

Ранее по такому же непрозрачному сценарию компания искала строителей на объекты в Валдае, Благовещенске, Магдагачи, Николаевске-на-Амуре, Астрахани, Тынде, Тамбовке, Комсомольске-на-Амуре, Петергофе и Новошахтинске. При этом вполне возможно, что исполнять часть заказов МГРТ попробует и своими силами: на сайтах объявлений есть ее вакансия начальника отдела строительства, в которой указано, что ему придется работать именно с объектами программы «Газпром — детям». 

Ранее основным исполнителем этой программы выступало ООО «Газпром инвестгазификация». Именно на него были оформлены все разрешения и землеотводы, по его заказу проводились экспертизы и проектирование. Однако теперь Елена Михайлова, давая указание Приймаку перевести все социальные контракты на МРГТ, апеллирует к скорой реструктуризации «Газпром инвестгазификации». 

Реклама


Вместе с тем сейчас налицо двойственная ситуация. Наряду с десятком спорткомплексов, которые строит МРГТ, работа вовсю идет и по старой схеме. Буквально за несколько дней до письма Елены Михайловой пакет заказов на 106 спортплощадок в семи регионах страны разместил именно «Газпром инвестгазификация». Он же, по всей видимости, и продолжает следить за исполнением. В августе «Газпром инвестгазификация» заключил новый крупный контракт в рамках проекта «Газпром детям» – спортплощадки в Волгоградской области на 377 млн рублей. Как и в большинстве майских контрактов, исполнителем по нему стало всеволожское ООО «СПБ-СМК», получившее подрядов, в общей сложности, уже более чем на 1 млрд рублей

Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»

Справка:

EPC (контракт полного цикла - инжиниринг, проектирование, строительство)

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
Setl Group
05.09.2019 11:42

«Петербургская Недвижимость» предлагает квартиры от 2,75 млн рублей в ЖК «GreenЛандия 2»

Компания вывела в продажу новую секцию в корпусе № 2.13 квартала «GreenЛандия 2», который строится недалеко от метро «Девяткино». Дом сдается уже в этом году: это одно из самых привлекательных предложений в проектах высокой стадии готовности от Setl Group.
ГК «Эталон»
05.09.2019 10:50

ЖК «Галактика.Премиум» аккредитован несколькими банками по программе «Военная ипотека»

ПАО «Сбербанк» и ПАО «Банк «Санкт-Петербург» аккредитовали по программе «Военная ипотека» ЖК «Галактика.Премиум», который «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит в престижном Московском районе по адресу: ул. Малая Митрофаньевская, участок 38.
предоставлено компанией PepsiCo
04.09.2019 16:26

PepsiCo объявляет об отзыве ограниченной партии продукции

Компания PepsiCo Россия информирует жителей Северо-Западного региона (Санкт-Петербург, Великий Новгород, Петрозаводск) о том, что в качестве предупредительной меры компания добровольно отзывает у потребителей ограниченную партию напитков.
ПАО «Сбербанк»
04.09.2019 16:20

Сбербанк запускает оплату по QR-коду

Клиенты Сбербанка, пользователи приложения «Сбербанк Онлайн» теперь могут оплачивать покупки смартфонами с помощью платежного сервиса «Плати QR».
ГК «Эталон»
04.09.2019 16:10

Жилые комплексы «Охта Хаус» и «Эталон на Неве» от «Эталон ЛенСпецСМУ» аккредитованы еще одним банком

АО «АБ «РОССИЯ» аккредитовал жилые комплексы «Охта Хаус» и «Эталон на Неве», которые возводит АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») в Санкт-Петербурге.
ПАО «Группа ЛСР»
04.09.2019 15:50

Новое в «Новой Охте»: на территории комплекса открыты школа, кабинет врача и развлекательный центр

В жилом квартале «Новая Охта», построенном «Группой ЛСР» в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, заработали важные социальные объекты.
ГК «Полис Групп»
04.09.2019 15:41

Присвоен адрес корпусу №1 ЖК «Полис на Комендантском»

Первому корпусу ЖК «Полис на Комендантском» (секции № 18-20) присвоен адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Плесецкая, д. 14, стр. 1.
ГК "КВС"
04.09.2019 10:04

В Янино начал расти ввысь новый детский сад

ГК «КВС» завершила возведение стен первого этажа детского сада в микрорайоне «Ясно.Янино».
shutterstock.com
03.09.2019 18:00

Семейное счастье живёт на кухне

Кухня – особенная часть квартиры, и это не случайно. Она является символом домашнего очага, семейной теплоты и уюта.
Компания ARKAN
03.09.2019 16:12

Итоги августа 2019 года от команды ARKAN

В августе 70% попыток угона были совершены в Санкт-Петербурге. Автомобили брендов TOYOTA (6) и Land Rover (2) по-прежнему занимают лидирующие позиции. Вместе с ними в ТОП-3 вошел корейский бренд Kia (1).
Setl Group
03.09.2019 15:37

«Петербургская Недвижимость» рассказала о средней стоимости семейных квартир

Школьнику лучше всего делать уроки в своей комнате, где обустроен комфортный письменный стол, а другие члены семьи не будут отвлекать от занятий. Специально к началу учебного года эксперты Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» проанализировали, во сколько обойдется семейная квартира.
«Петербургская Недвижимость»
03.09.2019 15:09

«Петербургская Недвижимость» предоставляет скидки за фотографии в соцсетях

«Петербургская Недвижимость» и Setl Group отмечают 25-летие и предлагают покупателям скидку 25 тысяч рублей* на квартиру за пост с поздравлением и снимком у праздничной фотозоны.