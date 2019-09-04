Парк благоустраивают, щепки летят. Кому не найдется места в обновленном парке на Крестовском

Смольный проведет ревизию бизнеса на территории Приморского парка Победы и решит, кто достоин остаться после его реконструкции. В зоне риска наследники империи ХК «Форум» и рестораны «Альпенхуас» и Jet Set Sport.

Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

О том, что власти Северной столицы хотят превратить Приморский парк Победы в аналог московского ЦПКиО, стало известно в конце прошлой недели. В масштабной реконструкции стоимостью 1 млрд рублей предложили поучаствовать Газпрому, и газовый гигант ответил согласием. Но представленная концепция не вызвала восторга у работающих сейчас в парке рестораторов: у бизнеса еще свежи воспоминания о зачистке Южной дороги перед чемпионатом мира по футболу. Тем, кто не нарушает условия договора, ничего не грозит, уверяют чиновники. Но неофициально и власти, и предприниматели признают: таких нет.

По замыслу Смольного, реконструкция Приморского парка Победы должна стать логическим продолжением благоустройства набережной Малой Невки и территории вокруг стадиона «Санкт-Петербург Арена». В соответствии с концепцией, на берегах озер и в тени деревьев должны появиться детские площадки, зоны для занятия спортом и йогой и даже уличная библиотека. Не забудут и о гастрономической составляющей: в парке разместятся стритфуд-кафе и торговые павильоны.

Но схема предлагаемого функционального зонирования местами серьезно разошлась с фактическим положением дел на Крестовском острове. К примеру, на месте ресторанов «Русская Рыбалка», «Карл и Фридрих» и «Альпенхаус» показан фудкорт, а в непосредственной близости места отдыха у воды, зона рыбалки и площадки для йоги.

Общая концепция зонирования

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Места общепита сосредоточены также вдоль главной аллеи — где и сейчас находятся точки нестационарной торговли. А вот работающие на данный момент рестораны, к примеру, Il lago dei cigni на берегу Лебяжьего пруда, а также Sun Day и Villa ZimaLeto, как гастрономические зоны не обозначены. Детские игровые площадки помещены на месте фитнес-клуба Sport Palace и кафе Jet Set Sport возле Крестового пруда.

Вице-губернатор Евгений Елин признал, что до начала работ Смольный будет избавляться от нежелательных обитателей Приморского парка Победы. Конкретные названия он не указал, но отметил, что в зоне риска находятся те, кто получил участок для одних целей, а по факту использует для других. Например, вместо спортивных объектов создавал заведения общепита. Причем город намерен не только разрывать договоры аренды, но и через суд возвращать себе землю, перешедшую в частную собственность.

По данным «Фонтанки», КИО уже составил список из 89 участков на территории парка с указанием занимающих их коммерческих и некоммерческих объектов, формы отношений (собственность или аренда) и сроками действия договоров. В ближайшее время Смольный запустит масштабную ревизию, сопоставив условия договоров с тем, как фактически используется земля.

Набережная Южной дороги

По предварительным оценкам, спектр нарушений довольно широк — от самозахвата прилегающих территорий до несоответствия заявленным целям использования. Кто-то вовсе работает без договора или стоит не там, где разрешено, а там, где более выгодно. После ревизии предпринимателей поставят перед выбором: привести свои объекты в соответствие с договором или покинуть парк. Окончательный проект реконструкции разработают с учетом мнения добропорядочного бизнеса.

Вопросы к чиновников могут возникнуть, к примеру, к компаниям «Союз», «Лидер» и «Орбита». Эти юрлица, управляющие точками нестационарной торговли, ранее входили в ХК «Форум» Дмитрия Михальченко, а теперь их владельцем является Олеся Островская, заместитель директора НП «Объединение малого и среднего предпринимательства в сфере мелкорозничной торговли «Северо-Западный регион». Из шести объектов в списке КИО три имеют договоры с истекшими сроками. Это может означать, что точки работают незаконно, или что соглашения находятся на так называемом «неопределенном сроке», то есть арендатор продолжает платить за пользование землей, но город оставляет за собой право прекратить отношения в любой момент в одностороннем порядке. В ответ на запрос «Фонтанки» Олеся Островская сообщила, что все договоры являются действующими, но их количество не уточнила.

Вышли сроки и у соглашения Смольного с ООО «Агрум» на аренду участка на Крестовском проспекте, 21. Сейчас там, согласно карте, работает ресторан Villa ZimaLeto. У компании «Джет Сет» договор действует до 2023. Вот только земля сдавалась для размещения объектов физической культуры и спорта, а по факту от спорта осталось одно название: там располагается кафе Jet Set Sport. «Джет Сет» ранее арендовала по соседству место для проката самокатов, но этот договор истек.

Также для культурных и спортивных целей Смольный отдал участок на Южной дороге, 15 компании «Балтэкспресс-Бета». Договор прекратил действие в 2018 году. Сейчас на территории располагается ресторан Sun Day.

Земля рядом с отелем Parklane Resort&SPA предоставлялась для размещения складских объектов компании «Мегаспорт». Договор был заключен до 2012 года. Согласно карте, сейчас там находится парковка гостиницы.

Вопросы могут возникнуть и к группе «Русская рыбалка». Участок, на котором располагается ее новый проект «Альпенхаус», а также парковка ресторана «Карл и Фридрих» и часть его летнего кафе, сдан в аренду до 2022 года. Земля предназначена для рекреационных целей. Сама «Русская рыбалка» имеет договор до 2053 года, но, если смотреть по карте, сооружение выходит за пределы выделенной городом территории.

В «Русской рыбалке» не считают себя нарушителями. «Альпенхаус» используется в основном как концертная площадка, в обычные дни там ничего не происходит. Это вполне соответствует рекреационным целям», – отметил совладелец ресторанной группы Михаил Фейгельман. По его словам, «Русская рыбалка» также не захватывала городскую землю: выходящая за пределы участка часть здания находится над водой, компания имеет 10-летний договор на водопользование. Кроме того, само сооружение оформлено в собственность. «Если бы было нарушение, его бы не зарегистрировали», – комментирует предприниматель.

По словам Михаила Фейгельмана, городские власти пока не обсуждали с «Русской рыбалкой» предстоящие изменения Приморского парка Победы, но компания готова поучаствовать в проекте «на паях» с городом и другими инвесторами. «Мы за благоустройство, но категорически против того, чтобы нас сносили, поскольку наши рестораны уже стали брендом и городской достопримечательностью», – заключил он.

«Союз», «Лидер» и «Орбита» не получали от властей информации о планируемой реконструкции Приморского парка, сообщила Олеся Островская. По ее словам, по истечении договора аренды компании будут обращаться за их продлением.

Пока бизнесу бояться нечего, утверждают в Смольном. Представленная на прошлой неделе концепция не является окончательной, а скорее неким эскизом и декларацией намерений, который впоследствии подвергнется более детальной проработке, сообщил «Фонтанке» источник, принимавший участие в ее подготовке.

В комитете имущественных отношений подтвердили, что не направляли арендаторам каких-либо уведомлений о расторжении договоров аренды и даже не сформировали список тех, с кем намерены разорвать соглашения. «В любом случае, работа в этом направлении возможна только в рамках гражданского законодательства. Парк нуждается в развитии, но все действия города будут исключительно в рамках правового поля и с соблюдением интересов сторон», – подчеркнули в ведомстве.

Впрочем, у Смольного уже есть опыт форсированной зачистки Крестовского острова от нежелательного бизнеса. Накануне чемпионата мира по футболу городские власти решили благоустроить часть набережной Малой Невки вдоль Южной дороги. В рамках этого проекта были снесены теннисный корт (ООО «Спортивный мир»), клуб «Воздух» (ООО «Балтэкспресс-Гамма»), ресторан «Мед» (ООО «Рыбный рынок») и недострой ООО «Агрум». Незадолго до старта кампании Смольный направил в Арбитражный суд Санкт-Петербурга несколько исков о расторжении договоров с перечисленными арендаторами. Ни один из судебных споров на момент демонтажа до конца доведен не был.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»