Материалы дела лихача, прокатившего в Шушарах полицейского на капоте, отказался рассматривать суд

Материалы дела 21-летнего Никиты Гамзова, прокатившего на капоте полицейского в Шушарах, вернули на доработку.

Как сообщает 4 сентября объединённая пресс-служба судов Петербурга, в протоколе об административном правонарушении не было конкретики. Составитель не указал, о каком ДТП идёт речь, где оно произошло, также отсутствуют данные второго участника и очевидцев. Сведений о привлечении Гамзова к ответственности по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ (оставление места ДТП) в материалах также нет.

Напомним, инцидент произошёл в августе. В соцсетях была опубликована запись, на которой «Солярис» везёт на капоте сотрудника полиции у отделения, доезжает до поворота и исчезает. Машину остановили спустя пару часов на Школьной улице. По информации "Фонтанки", управлял автомобилем 21-летний Никита Гамзов. При этом иномарка официально принадлежит его отцу-бизнесмену, известному своим участием в неудачной попытке строительства технопарка «Пулковские звёзды» стоимостью 6 млрд рублей

В отношении молодого человека составили два административных протокола по статье 12.27 КоАП РФ «Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием».