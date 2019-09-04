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04.09.2019 19:09
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США ввели санкции против иранских танкеров

Минфин США ввел санкции против ряда иранских танкеров, следует из сообщения министерства.

Под ограничения попали нефтяные танкеры под иранским флагом Sarak, Sobar и Solan, а также химический танкер Jasmine. Кроме того, санкции введены против нефтяных танкеров Bonita Queen (под флагом Сент-Китс и Невис) и Tour 2 (под флагом Панамы) — они связаны с иранской компанией Khadija Ship Management Private Limited.

Санкции также введены против 9 физлиц и 16 юрлиц.

«Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) приняло меры против крупной сети перевозки грузов, которая управляется Корпусом стражей исламской революции (КСИР) – Силами ‘’Кудс’’ и их террористическим союзником “Хезболла” и которая оказывает им финансовую поддержку», — говорится в сообщении Минфина США.

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