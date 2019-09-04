После штрафа в 170 миллионов долларов Google обещает прекратить подсматривать за детьми

Незаконный сбор видеохостингом YouTube информации о детях без согласия их родителей обернулся штрафом для компании Google в $170 млн. Это самый большой штраф, который выплачивали Федеральной торговой комиссии США (FTC) за нарушение закона о защите конфиденциальности детей в интернете.

Как сообщает в среду, 4 сентября, газета «Ведомости», компания уже заявила о готовности выплатить штраф.

Кроме фискальной ответственности Google и YouTube будут обязаны разработать и внедрить систему идентифицирования «детского контента», а также отчитаться о своей практике сбора данных в целом и принципах проверки согласия родителей на обработку данных своих детей.

Наказание американской транснациональной корпорации, чистая прибыль которой в 2017 году приблизилась к $15 млрд, стало следствием прошлогодней жалобы в FTC коалиции групп по защите конфиденциальности. Правозащитники указали на нарушение закона со стороны YouTube. Видеохостинг собирал информацию о несовершеннолетних без согласия их родителей и использовал ее в таргетированной рекламе.

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С 2015 года у Google есть специальное приложение для детского контента YouTube Kids, где персональные данные пользователей не собираются изначально. В компании рассматривают возможность переноса в него всего детского контента и запуск YouTube Kids для браузеров.

Суммы штрафов для транснациональных телеком-компаний впечатляют не в первый раз. В марте 2019 года Google была оштрафована Европейской комиссией на € 1,5 млрд за нарушение антимонопольных правил. Рекордный штраф в истории технологических компаний был наложен на facebook в июле. За нарушение конфиденциальности и утечки персональных данных компания Марка Цукерберга была оштрафована властями США на $5 млрд.