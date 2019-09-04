Минпромторг перепутал тайский и российский мосты на сувенирной продукции ВЭФ
Минпромторг перепутал мост на остров Русский с вантовым мостом Рамы IX в Бангкоке. Незнание достопримечательностей отразилось на буклетах и сувенирной продукции, подготовленных для Восточного экономического форума, открывшегося 4 сентября во Владивостоке.
Первыми на оплошность обратили внимание гости мероприятия. Минпромторг ответил на шейминг в своём Instagram.
«Досадное недоразумение будет исправлено в кратчайшие сроки. Мы уже печатаем новую продукцию с настоящим Русским мостом! Уже завтра она будет доступна всем участникам и гостям ВЭФ», — отметили в министерстве.
Минпромторг уточнил, что перевыпуск будет осуществлён за счёт невнимательного подрядчика.
Мосты на острове Русский и в Бангкоке действительно похожи геометрией вант, но различаются пилонами. Мост к острову Русский был построен в 2012 году к саммиту АТЭС. Высота пилонов составляет 324 м, длина пролета — 1104 м. Его можно увидеть на денежной купюре номиналом 2 тыс. руб.
Друзья, мы признаём ошибку – на буклетах и другой сувенирной продукции к V Восточному экономическому форуму по ошибке было размещено изображение вантового моста в Бангкоке вместо моста на остров Русский ? ? Благодарим гостей мероприятия за внимательность, справедливую критику и указание на ошибку ? ? ?? Досадное недоразумение будет исправлено в кратчайшие сроки. Мы уже печатаем новую продукцию с настоящим Русским мостом! Уже завтра она будет доступна всем участникам и гостям #ВЭФ2019
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