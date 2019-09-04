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Финляндия
04.09.2019 18:43
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"Не покупай слишком много, не потребляй того, что тебе не нужно". Президент Финляндии рассказал, как поменял свои привычки ради климата

Пересесть с самолёта на поезд, не выбрасывать еду и разумно подходить к потреблению – задачи, которые в обычной жизни может выполнять каждый, даже глава государства. Так считает президент Финляндии, которая сейчас председательствует в Евросоюзе и ставит одной из центральных задач борьбу с изменением климата. Финский лидер Саули Ниинистё сразу в двух больших интервью главным изданиям страны - Yle и Ilta-Sanomat - рассказал, что он делает как рядовой гражданин, чтобы уменьшить уровень вредных выбросов.

В частности, Ниинистё активно поддерживает идею путешествий на поезде как на более экологичном виде транспорта. Свои слова он уже подтвердил в апреле, приехав в Петербург на Арктический форум на "Аллегро", хотя на самолёте было бы быстрее.

"Было очень приятно поработать, а иногда взглянуть на пейзаж за окном", – вспоминает Ниинистё.


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Президент уверен, что каждый мог бы вносить небольшой вклад в борьбу с глобальным потеплением, но изменить мышление и навязать его сверху – не самый эффективный метод.

"Я бы предпочел, чтобы это исходило от самих людей. Например, что касается авиатранспорта, в Швеции говорят даже о чувстве стыда за полёт на самолёте. В Финляндии, похоже, такого нет", – отмечает Ниинистё.

При этом он скромно замечает, что сам не является борцом за экологию, хотя и понимает, например, активистов, висящих на деревьях в Германии в знак протеста против добычи бурого угля открытым способом.

"У нас разные привычки и возможности потребления. В конце концов, нельзя требовать от всех одинаковых действий. Но если есть какая-то позиция, которая не давит на меня, я приму её во внимание. По сути, это, например, выбрасывание в мусор пригодной для еды пищи", – говорит Ниинистё и вспоминает, что его ещё в детстве учили не выбрасывать еду. (Подробнее о том, как в Финляндии магазины утилизируют продукты с истекающим сроком годности)

 

 

Твит: "Самые обычные дела"

Финский президент уверен, что экологические привычки, даже те, что касаются разумного потребления, двигают экономику.

"Не покупай слишком много, не бери ничего, что тебе не нужно", – огласил свой принцип Ниинистё. Здесь президент объяснил и своё отношение к покупке электроники: если раньше он руководствовался соотношением цена-качество, то теперь обращает внимание на то, где вещь сделана и сколько электроэнергии она потребляет.

Также глава Финляндии перевёл свой дом на на геотермальное отопление. Своим примером демонстрирует общую цель и супруга президента Йенни Хаукио – в 2018 году на День независимости она надела платье из берёзы.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Публикация от Linnanjuhlat (@linnanjuhlat)

 

 

Канцелярия президента ранее объявила о том, что намерена сократить свой углеродный след на две трети с 2016 до 2024 года.

В конце сентября Ниинистё примет участие в саммите ООН по мерам в области изменения климата. Цель саммита, проходящего в Нью-Йорке, – помочь странам преодолеть свои разногласия и решить, каким образом можно достичь углеродной нейтральности к 2050 году.


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