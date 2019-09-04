Встреча на двоих мешала водителям на внешнем кольце КАД, а на внутреннем «Лада» выступила сольно

Вечерняя спешка с работы домой традиционно собирает ДТП на дорогах Петербурга. Два ЧП помешали движению на кольцевой автодороге в шестом часу вечера 4 сентября.

На внешнем кольце КАД между Шушарами и Обухово в сторону Обуховского моста кроссовер догнал легковую Skoda, сообщают очевидцы в телеграм-канале «Мегаполис». На кадрах с места ДТП видно, что разбитые машины и спецслужбы заняли левую полосу.

Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», авария произошла около 17:00 на 79-м километре внешнего кольца. В столкновении двух автомобилей никто не пострадал.

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Сейчас, по данным «Яндекс.Пробок», на внешнем кольце есть затор из-за ДТП, но уже произошедшего за развязкой с Софийской улицей. Пробку, впрочем, авария скорее усложнила, чем спровоцировала, – затор тянется от Витебского проспекта до вантового моста.

И на внутреннем кольце перед вантовым тоже плотно. В 18:18 аналитики зафиксировали пробку длиной 4,8 километра от Мурманского шоссе до Октябрьской набережной. Пользователи сервиса отмечают ДТП перед въездом на вантовый мост.

Еще одно происшествие в шестом часу вечера заметили на внутреннем кольце КАД. Перед съездом на Дачный проспект в результате ДТП поперек дороги развернуло автомобиль ВАЗ, сообщают в «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». В Упрдоре уточнили, что произошло это на 72-м километре внутреннего кольца и ВАЗ постоял минут пять и уехал.