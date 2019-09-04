Кличко не сдаются! Отправленный в отставку мэр Киева посчитал её незаконной и решил пойти на выборы градоначальника через год

Мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации, а в прошлом знаменитый боксер-супертяж Виталий Кличко считает незаконным представление Кабинета министров об увольнении его с должности главы КГГА. Об этом он сказал на брифинге, который транслировал "112 Украина".

"Правительство сделало шаг, чтобы в столице было двоевластие, по сути прямое президентское управление... То, что происходит, – незаконно", – заявил мэр.

Кличко считает решение Кабмина неконституционным и незаконным, а единственные, кто может уволить его с должности, – это киевляне.

Поэтому он заявил, что будет баллотироваться на следующих выборах мэра Киева: "...потому что много начатых проектов, и их нужно реализовать".

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"Относительно выборов. Я имею возможность жить в любой стране. В Германии, в США. Я знаю, что такое европейские ценности, европейские стандарты жизни. Б?льшую часть как спортсмен я провел там, я знаю об этом не с экрана телевизора, не из газет. И такие же самые стандарты жизни я делаю в своем родном городе, потому что связываю с городом Киевом, с Украиной, свое будущее и будущее моих детей", – сказал Кличко.

Кличко убежден, что представление Кабинета министров о его увольнении с должности главы КГГА является шагом к внедрению в столице двоевластия.

«Сегодня правительство одобрило представление президенту об увольнении Виталия Кличко с должности председателя КГГА. Теперь решение за главой государства. Он должен подписать или отклонить представление Кабинета министров. То есть правительство сделало шаг к тому, чтобы в столице было введено двоевластие. А по сути – прямое президентское правление, – сказал Кличко. – О намерениях урезать полномочия избранного мэра Киева Офис президента заявлял давно. В частности, особенно искусен был его глава Андрей Богдан. Еще раз подчеркну, что происходит. Такими действиями киевлян пытаются лишить права избирать власть города. И это – неконституционно, недемократично и противоречит сути самоуправления».

По словам мэра Киева, речь идет не о Кличко лично. Речь идет об уничтожении местного самоуправления.

«И не только в Киеве. Киев – первая ласточка», – убежден Кличко.