Лишь каждый десятый россиянин сможет без сложностей получить потребительский кредит

Бюро кредитных историй «Эквифакс» сообщило, что доля россиян, которые без каких-либо сложностей могли бы получить потребительские кредиты в банках, снизилась более чем на четверть. Расчёты произведены на основании индивидуального рейтинга физических лиц, предоставляемого Бюро кредитных историй.

Если по итогам первого полугодия 2018 года доля таких людей среди всех заемщиков составляла 15%, то по итогам аналогичного периода 2019-го снизилась до 10,8%. Заемщиков, у которых есть хорошие шансы на получение кредита, также стало меньше – с 24,3% до 20,7%. Зато одновременно увеличилось количество тех, у кого вероятность получения кредита крайне мала и получение кредита в банках невозможно: с 18,2% до 22,4% и с 6,9% до 8,5% соответственно.

«Снижение за последний год доли потребителей, которым банки, как правило, не отказывают в предоставлении кредитов, может быть связано как с привлечением в банковский сектор сегментов клиентов, с которыми банки длительное время не работали, так и с ростом уровня просроченной задолженности по выдачам с осени 2018 года по июнь текущего года», – пояснили в бюро 4 сентября.