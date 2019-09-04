Фактически бомжи. Очередникам из бывшего общежития грозит расселение в никуда

Жильцы производственного общежития в Банковском переулке ходят по судам и боятся выселения. Верховный суд определил помещения как нежилые, а для владельца здания обитатели — балласт.

Скриншот с сайта «Яндекс.Панорамы»

Многолетний спор вокруг общежития в Центральном районе Петербурга склоняется не в пользу 55 прописанных, которые пытаются добиться права приватизации помещений. Истцы дошли до Верховного суда, который не только отказал им, но и определил, что помещение не относится к жилому фонду.

Обитатели бывшего производственного общежития, занимающего часть здания по адресу: Банковский переулок, 4, пишут президенту и грозят дойти до суда по правам человека, чтобы добиться приватизации комнат, в которых некоторые провели б?льшую часть жизни. Но шансы невелики. Спор вокруг общежития Ленинградского производственного трикотажного объединения длится уже, как минимум, восьмой год. На сегодняшний день в нем имеют постоянную регистрацию 55 человек, кто-то с 1982 года, кто-то — с 1986-го, по большей части – пенсионеры и члены их семей.

Фото: Андрей Пивоваров

Общежитие Лентрикотажпром в доме изначально производственного назначения обустроили 43 года назад. «До 1976 года там был цех. А потом здание в связи с расширением производства — нужно было привлекать людей и куда-то их селить – переоборудовали под общежитие, проектная документация есть», – рассказала Лариса Лущенко, одна из проживающих.

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В подтверждение жильцы показывают копию заявления объединения в «Ленгаз» с просьбой произвести врезку газопровода в общежитие (есть в распоряжении редакции). В комнаты заселяли по внутренним ордерам предприятия. В 1994 году здание перешло в собственность ЗАО «Санкт-Петербургское трикотажное объединение «Ника», которое считает себя правопреемником Лентрикотажа.

В Росреестре общежитие значится как помещение «кв 1-С» общей площадью 774,1 кв. м. В выписке из ЕГРН история владения этими метрами начинается только с января 2012 года, в качестве первого собственника указан Санкт-Петербург. Владелец сменился уже в июле 2013 года. В промежутке ЗАО «СПТО «Ника» судилось с комитетом по управлению городским имуществом. Компания считала, что общежитие является неотъемлемой частью дома, соответственно, регистрацию города в виде собственника помещения сочло незаконным. В первой инстанции суд отказал истцу, в апелляции решение было пересмотрено. Спор дошел до Верховного суда, который оставил без изменений решения предыдущих инстанций и постановил, что помещение неотделимо от остального здания и принадлежит «Нике».

Обитатели обратились в Куйбышевский районный суд с требованием о признании права собственности на свои комнаты. Но дело, как и все последующие его пересмотры, решилось не в пользу истцов. В мае 2019 года Верховный суд отказался рассматривать жалобу жителей Банковского, а в определении указал, что помещение С-1 не относится к жилому фонду, а входит в состав производственного комплекса.

Отказы суды мотивировали решением арбитража по иску «Ники», в котором говорится, что здание учтено как производственное. При этом жильцов не привлекли в качестве третьих лиц, чьи интересы в результате могут пострадать. А об этом деле обитатели общаги вообще узнали только пять лет спустя.

Ситуация фактически сложилась патовая, потому что в тексте решения в другом судебном процессе говорится, что помещение С-1 после приватизации использовалось как жилое. "Ника" требовала признать незаконными действия администрации Центрального района в ГУП «ГУИОН» части присвоения спорной недвижимости статуса общежития и учета его как жилого. Арбитраж оставил иск без удовлетворения, кассация подтвердила решение первой инстанции. В материалах есть письмо от 2006 года за подписью гендиректора «Ники» Алексея Туржова в администрацию Центрального района со списком проживающих в доме номер 4 граждан.

Проживать в нежилом помещении официально нельзя. Как полагают обитатели Банковского, 4, следующий шаг владельца может грозить им выселением. При этом горожане намерены подать кассацию в Верховный суд и в случае необходимости дойти до суда по правам человека. Кроме того, они направили письменный клич о помощи Владимиру Путину.

«В последнюю нашу встречу с адвокатом «Ники» он потирал руки и говорил: вот, решение Верховного суда получим, будем потихонечку готовить документы на ваше выселение», – утверждает Лущенко. Дама обвиняет чиновников в равнодушии к судьбе жильцов, но на предложение заключить договор найма жилого помещения в жилищном фонде социального использования она ответила отказом, – как говорит, из страха, что получение официального статуса бомжа просто перенесется на десяток лет.

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«В августе я получила ответ из Смольного. Там написано, что мы – все очередники, что все очередники могут воспользоваться правом соцнайма сроком от 1 года максимум до 10 лет. Я уже на пенсии, через 10 лет стану еще старше. Договор найма у меня закончится – и что, я на улицу пойду? Фактически мы сейчас имеем статус бомжей, а через 10 лет, если сейчас воспользуемся наймом, станем бомжами фактически. Это то, что нас ждет», – уверена она.

Гендиректор «Ники» Алексей Туржов на вопрос журналиста, планирует ли компания выселять жильцов, ответил, что пока собственник никаких действий предпринимать не намерен. «В дальнейшем... не знаю, у меня нет понимания, что делать с этим дальше. Расселять людей за свои деньги я не вижу никакого смысла и необходимости», – добавил он.

По словам Туржова, представители компании предлагали адвокатам обитателей общежития совместно воздействовать на чиновников для продвижения в очереди на получение жилья, но получили отказ. «Адвокаты их просто «разводят», – предположил глава юрлица. – Мы сразу им сказали, что у вас перспектив добиться чего-то очень мало. Я так понимаю, что с подачи их же адвокатов они решили, что будут биться за эти помещения». Он подчеркнул, что даже если «случится чудо» и прописанным в здании удастся приватизировать помещения, то они превратятся в совладельцев и вот тогда понесут все расходы по содержанию здания.

Банковский, 4, с 2001 года – выявленный объект культурного наследия «Железо-Красочные ряды Банковской линии Малого Гостиного двора». Автор проекта — известный архитектор Федор Лидваль, который построил в Петербурге гостиницу «Астория» и Толстовский дом.

На вопрос, признает ли Туржов, что здание фактически использовалось как общежитие, он ответил: «Признаю, что это здание является объектом культурного наследия. В свое время оно использовалось как здание вязального цеха, и к жилому оно, по сути, никакого отношения не имело никогда. По сути своей, никогда здание не было жилым». Однако тут же сообщил, что домовую книгу ведет сама компания, и посетовал, что компания получила отказ на запрос о предоставлении списка прописанных. По словам бизнесмена, информация необходима исключительно для поиска «мертвых душ».

В Жилищном комитете Смольного «Фонтанке» сообщили, что в случае выселения граждан из занимаемых помещений в общежитии на основании решения суда город может оказать содействие путем предоставления жилых помещений специализированного жилищного фонда. По договору найма, от которого отказались жильцы, они бы получили также право продлить аренду на новый срок, однако приватизации эти помещения все равно не подлежат, подчеркнули в Жилкоме, а вот комнаты, в которых прописаны жильцы, остаются в распоряжении семьи.

Ирина Корбат, «Фонтанка.ру»