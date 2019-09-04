Повторная халатность. Двух оправданных в гибели детей на Сямозере вернули на скамью подсудимых

Петрозаводский городской суд начал повторное рассмотрение дела о гибели в июне 2016 года 14 детей на Сямозере. На скамье подсудимых снова врио главы карельского управления Роспотребнадзора Людмила Котович и бывший руководитель ведомства Анатолий Коваленко.

Как сообщают 4 сентября РИА Новости, фигуранты по-прежнему не будут признавать вину в том, что исполняли свои обязанности по проверке лагеря спустя рукава.

Коваленко и Котович были среди троих ранее оправданных Петрозаводским городским судом фигурантов уголовного дела. Суд счел, что следствие не доказало их вину. Экс-директора лагеря «Сямозеро» Елену Решетову приговорили к 9,5 года колонии общего режима. Такой же срок получил бывший координатор Вадим Виноградов. Один из инструкторов — Валерий Круподерщиков — был осужден на 8 месяцев колонии-поселения, но из-за истечения сроков давности его освободили от наказания, а второго — Павла Ильина вообще оправдали.

Но в июне Верховный суд Карелии отменил это решение в отношении Коваленко и Котович и направил дело на новое рассмотрение.

Трагедия на Сямозере произошла во время водного похода в акваторию Сямозера. Как потом будет доказывать следствие, 47 детей отправили на воду на неисправных плавсредствах, да еще и не обеспечили спасжилетами по размеру. Также руководство лагеря при планировании не учло плохие погодные условия.