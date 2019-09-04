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04.09.2019 18:02
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В Петербурге эксперта в области авиационной медицины и сотрудников авиакомпании «Россия» обвинили в фальсификации заключений для летчиков. Их признавали годными к полетам, несмотря на проблемы со здоровьем

В Петербурге суд рассмотрит уголовное дело о выдаче ложных медицинских заключений пилотам, у которых были трудности со здоровьем. Они имели возможность заплатить за допуск к полетам.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 4 сентября, обвинение считает участниками преступной группы врача Ксению Шункову, председателя врачебно-летной экспертной комиссии (ВЛЭК) авиакомпании «Россия» Виктора Ермакова и его подчиненную Тамару Меньщикову.

С 2012 по 2016 годы следствие насчитало группе десятки эпизодов коммерческого подкупа – получения денег за незаконные действия. 25 человек прошли через упрощенную процедуру ВЛЭК. Ермаков на правах главного врача комиссии, как считает обвинение, делал так, чтобы фактически нездоровый пилот по документам слыл пригодным к продолжению карьеры. Он мог назначить повторное обследование, если первичный осмотр независимыми специалистами показал наличие какого-либо заболевания, и признать пилота здоровым. Имелись также случаи исключения из процедуры ВЛЭК обязательного тестирования на наличие наркотических средств, психотропных и других токсических веществ.

Виктора Ермакова задержали зимой 2016 года, он продолжил работу в «России». Тамара Меньщикова тоже осталась в комиссии.

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Ксения Шункова – известный в России эксперт в области авиационной медицины. Она неоднократно участвовала в расследовании авиационных происшествий с гражданскими воздушными судами в составе комиссии МАК. В начале 2010-х – время создания преступной группы, по версии следствия, – Шункова работала в компании «Балтийские авиалинии» врачом.

В авиакомпании «Россия» на запрос «Фонтанки» ответили, что упомянутые в уголовном деле сотрудники больше не работают: «Авиакомпания выражает непримиримую позицию по отношению к подобным эпизодам. Во время следствия мы сотрудничали с правоохранительными органами, были предоставлены все необходимые документы».

Тамара Меньщикова ответила на звонок «Фонтанки» по рабочему телефону «России». По ее словам, Виктор Ермаков также продолжает трудиться в компании.

Уголовное дело Шунковой, Ермакова и Меньщиковой рассмотрит Московский райсуд.

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