Новые полицейские назначения: над участковыми, трудновоспитуемыми и расходами москвичи поставили петербурженок

В петербургском ГУ МВД вновь назначают новых руководителей подразделений. Как уже предсказывала «Фонтанка», за столичным десантом в кресла садятся петербуржцы. На этот раз два полковника и два подполковника. Теперь за ними закреплены линия улицы и даже ревизии.

По информации «Фонтанки», на днях руководство ГУ МВД издало очередной приказ по кадрам. Казенным образом он выглядит так:

«Полковник внутренней службы Урбан Елена Яковлевна назначена на должность начальника КРУ ГУ МВД России, освобождена от должности заместителя начальника того же управления. Подполковник полиции Кулагина Юлия Валерьевна – на должность начальника УОДУУП и ПДН ГУ МВД России, освобождена от должности заместителя начальника того же управления. Подполковник полиции Смирнов Илья Владимирович – на должность начальника ЦОРИ ГУ МВД России, освободив его от должности сотрудника управления полиции ГУ МВД России».

Что касается влияния этих должностей, то КРУ – это контрольно-ревизионное управление, приглядывающее за всей экономикой полицейского главка; непроизносимая аббревиатура «УОДУУП и ПДН» – линия участковых и несовершеннолетних Петербурга и Ленобласти; ЦОРИ же – это Центр оперативно-разыскной информации, то есть, в идеале, главная база знаний полиции.

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Заметим, что как отмечала «Фонтанка» в начале августа, после прихода нового столичного руководства и последующего исхода ключевых сотрудников, вторая волна назначений идет уже по петербургской вертикали. Так и в демонстрируемом нами приказе, все новые начальники – из Петербурга.

Также в этом документе есть строка, касающаяся и Ленобласти: «Подполковника полиции Сукач Артем Викторович назначить на должность начальника ОМВД России по Волховскому району ЛО, освободив от должности заместителя начальника того же ОМВД».

Он также местный.