«АвтоВАЗ» на фоне слухов о падении спроса отчитался о росте продаж

«АвтоВАЗ» отчитался о результатах продаж. С января по август 2019 года автопроизводитель реализовал в России 233 684 легковых и легких коммерческих автомобиля, что на 2,5% больше прошлогодних результатов.

В августе продажи LADA составили 30 012 автомобиля. Это больше, чем за последний месяц лета 2018 года на 4,6 процентных пункта. Также в компании отмечают, что рыночная доля «Лад» среди легковушек и легких коммерческих машин по итогам 8 месяцев года выросла до 21%, став самой высокой за последние 8 лет.

Самой популярной моделью LADA в 2019 году стала Granta. С января по август в России купили 85 766 «Грант», и по сравнению с прошлым годом это больше на 42,4%. А в августе рост составил 59,5% – до 11 132 машин.

На втором месте оказалась LADA Vesta. За январь – август производитель реализовал 74 050 «Вест», что на 10,3% больше прошлогоднего результата. Третья строчка рейтинга досталась LADA Largus: с января по август пассажирские универсалы разошлись в количестве 27 826 автомобилей. Последний же месяц оказался наиболее удачным для коммерческих «Ларгусов» – их продажи составили 799 фургонов, увеличившись по сравнению с августом 2018-го на 5,3%.

Отметим, что в конце августа СМИ со ссылкой на близкие к компании источники говорили о низком спросе на «Лады», из-за которого «АвтоВАЗ» и «GM-АвтоВАЗ» собираются сократить производство. Сам автопроизводитель такие сведения не подтверждал.