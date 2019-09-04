В Татарстане женщина родила ребёнка в кустах, а потом оставила его в пакете у магазина

Мать троих детей задержана в Татарстане после того, как родила младшего ребёнка в кустах, перерезала пуповину и оставила младенца в пакете у магазина. Об этом 4 сентября сообщает пресс-служба республиканского следственного комитета.

В отношении 36-летней женщины возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к убийству новорождённого матерью. История произошла 3 сентября в селе Черемшан. Со слов подозреваемой, она находилась на улице, когда почувствовала схватки.

Тогда беременная подошла к кустам и самостоятельно родила мальчика через какое-то время. После она самостоятельно оторвала пуповину, положила младенца в чёрный полиэтиленовый пакет и оставила возле магазина. На записи с камер видеонаблюдения видно, что женщина на мгновение как будто одумалась и вернулась за ребёнком, но затем ушла.

Сообщается, что подкидыша нашёл директор магазина. Сейчас мальчик находится в перинатальном центре Альметьевска. Известно, что у его матери уже есть двое детей – 8 и 10 лет. Подозреваемая помещена под домашний арест. В рамках уголовного дела назначен ряд экспертиз, в том числе психолого-психиатрическая.