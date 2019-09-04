Бросивший урну в омоновца фигурант «московского дела» получил 3,5 года колонии

Столичный суд признал Евгения Коваленко виновным в применении насилия к представителям власти.

«Судья Мещанского районного суда Олеся Менделеева огласила приговор обвиняемому по «московскому делу» Евгению Коваленко — по версии следствия, он применил насилие к двум силовикам (часть 1 статьи 318 УК), толкнув одного и бросив в сторону другого мусорку. Судья признала его виновным и назначила 3,5 года в колонии общего режима», – сообщает 4 сентября издание «Медиазона».

Коваленко совершил свои действия, зная, что перед ним представители власти. Потерпевшие заявили, что испытали «физическую боль» от действий демонстранта.

«Мои действия были продиктованы беспределом, когда на моих глазах начали избивать людей. Мои действия были направлены на то, чтобы воспрепятствовать этому» – так свое поведении описал Коваленко.

Сторона обвинения требовала для него 5 лет колонии, однако судья приняла во внимание явку с повинной, отсутствие судимостей и другие обстоятельства.