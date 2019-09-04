Падение продаж вынудило Apple выпустить «iPhone для бедных»

Компания Apple в попытках повысить продажи впервые за три года выпустит новый, относительно бюджетный смартфон.

Об этом 4 сентября сообщает японское издание Nikkei Asian Review. Название и цена новинки пока неизвестны, но предполагается, что она станет логичным продолжением бюджетной линейки iPhone SE. Компания идёт на это по причине снижения продаж, которые происходят из-за высокой цены на их продукцию и из-за проблем на китайском рынке, которые обеспечила торговая война с США.

Журналистам удалось выяснить и как будет выглядеть «iPhone для бедных». Известных деталей, правда, пока немного – предполагается, что смартфон позаимствует форм-фактор 4,7 дюйма у iPhone 8, представленного в 2017 году, начинку — у флагманских айфонов этого года, но экран будет дешевле — LCD, а не OLED.

Первый бюджетный смартфон Apple был выпущен в 2016 году и стоил около 400 долларов.