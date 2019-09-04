Авто Недвижимость Работа Арт-парк Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+19°C
/ Завтра: +21
$ 66.50р
73.06р
18:05 04.09.2019
Расширенный поиск

Работа
04.09.2019 17:24
Печать

Смольный ищет трудовые ресурсы на Дону. В Северной столице ждут 4 тысячи ростовчан

Консультационный пункт по вопросам внутренней трудовой миграции впервые открыт в Ростове-на-Дону, сообщает Центр трудовых ресурсов Комитета по труду и занятости населения Смольного. Таким образом, власти надеются увеличить количество ростовчан, работающих на предприятиях Петербурга, до 4000 человек в год.

Новый консультационный пункт обещает стать самым успешным с точки зрения привлечения в Санкт-Петербург рабочей силы из других регионов страны. В прошлом году в Северной столице трудоустроились около 2000 ростовчан. При средней зарплате в 45 000 рублей это почти 100 миллионов рублей, которые остались в российском финансовом пространстве, чего бы не произошло, займи соответствующие рабочие места иностранные граждане.

Директор Центра трудовых ресурсов Алексей Чистяков полагает, что Ростов-на-Дону с его мощной промышленной и сельскохозяйственной инфраструктурой может стать одним из наиболее перспективных субъектов для мобильной миграции в Петербург.

Реализация таких планов позволит сохранить в экономическом пространстве страны почти 299 млн рублей в год. Это не очень много по сравнению с более чем 60 млрд рублей, которые, по оценкам Центра трудовых ресурсов, ежегодно перечисляют к себе на родину из Петербурга иностранные специалисты. Но вполне прилично, если учесть, что только в 2018 году в нашем городе трудоустроились почти 221,4 тыс. работников из других регионов России, что позволило оставить в экономике страны около 119,5 млрд рублей.

Реклама

По данным Центра трудовых ресурсов, Ростов-на-Дону заполняет пока 8% внутрироссийской трудовой миграции в нашем городе. Для Ростова же 2000 человек, которые в 2018 году отправились на заработки в Петербург, составляют почти 10% официально зарегистрированных там безработных.

В открытом консультационном пункте в Ростове-на-Дону 350 работодателей Санкт-Петербурга из разных отраслей и сфер деятельности (строительство, обрабатывающие производства, торговля оптовая и розничная, деятельность гостиниц и предприятий общественного питания и др.) представляют более 3500 вакансий. Среди потенциальных работодателей – АО «Адмиралтейские верфи», ПАО «Пролетарский завод», ГУП «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга», городские больницы и поликлиники, предприятия жилищно-коммунального хозяйства, ООО «Агроторг» (сеть «Пятерочка»), ООО «Лента» (сеть «Лента»).

Справка:

Начиная с 2015 года СПб ГАУ ЦТР в рамках исполнения мероприятий подпрограммы «Трудовая миграция» государственной программы Санкт-Петербурга «Содействие занятости населения в Санкт-Петербурге», утвержденной Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 17.06.2014 № 490, реализует ряд мероприятий, направленных на обеспечение предприятий Санкт-Петербурга трудовыми ресурсами из российских регионов.

В числе реализуемых мероприятий подпрограммы - обеспечение работы консультационных пунктов по вопросам внутренней трудовой миграции в других субъектах Российской Федерации.

Консультационные пункты начали осуществлять подбор сотрудников на петербургские предприятия в 2015 году - в Севастополе, населенных пунктах Новгородской области: Шимске, Сельцах, Новосельцах, Крестцах, в 2016 году работа консультационных органов продолжилась в Архангельске и Петрозаводске, в 2017 году – в Брянске, Владимире, Ярославле, Твери, в 2018 году - в Воронеже, Великом Новгороде и Перми.

По результатам работы консультационных пунктов в 2018 году в организации Санкт-Петербурга самостоятельно обратились с целью трудоустройства 1064 человека.

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
предоставлено компанией PepsiCo
04.09.2019 16:26

PepsiCo объявляет об отзыве ограниченной партии продукции

Компания PepsiCo Россия информирует жителей Северо-Западного региона (Санкт-Петербург, Великий Новгород, Петрозаводск) о том, что в качестве предупредительной меры компания добровольно отзывает у потребителей ограниченную партию напитков.
ПАО «Сбербанк»
04.09.2019 16:20

Сбербанк запускает оплату по QR-коду

Клиенты Сбербанка, пользователи приложения «Сбербанк Онлайн» теперь могут оплачивать покупки смартфонами с помощью платежного сервиса «Плати QR».
ГК «Эталон»
04.09.2019 16:10

Жилые комплексы «Охта Хаус» и «Эталон на Неве» от «Эталон ЛенСпецСМУ» аккредитованы еще одним банком

АО «АБ «РОССИЯ» аккредитовал жилые комплексы «Охта Хаус» и «Эталон на Неве», которые возводит АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») в Санкт-Петербурге.
ПАО «Группа ЛСР»
04.09.2019 15:50

Новое в «Новой Охте»: на территории комплекса открыты школа, кабинет врача и развлекательный центр

В жилом квартале «Новая Охта», построенном «Группой ЛСР» в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, заработали важные социальные объекты.
ГК «Полис Групп»
04.09.2019 15:41

Присвоен адрес корпусу №1 ЖК «Полис на Комендантском»

Первому корпусу ЖК «Полис на Комендантском» (секции № 18-20) присвоен адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Плесецкая, д. 14, стр. 1.
ГК "КВС"
04.09.2019 10:04

В Янино начал расти ввысь новый детский сад

ГК «КВС» завершила возведение стен первого этажа детского сада в микрорайоне «Ясно.Янино».
shutterstock.com
03.09.2019 18:00

Семейное счастье живёт на кухне

Кухня – особенная часть квартиры, и это не случайно. Она является символом домашнего очага, семейной теплоты и уюта.
Компания ARKAN
03.09.2019 16:12

Итоги августа 2019 года от команды ARKAN

В августе 70% попыток угона были совершены в Санкт-Петербурге. Автомобили брендов TOYOTA (6) и Land Rover (2) по-прежнему занимают лидирующие позиции. Вместе с ними в ТОП-3 вошел корейский бренд Kia (1).
Setl Group
03.09.2019 15:37

«Петербургская Недвижимость» рассказала о средней стоимости семейных квартир

Школьнику лучше всего делать уроки в своей комнате, где обустроен комфортный письменный стол, а другие члены семьи не будут отвлекать от занятий. Специально к началу учебного года эксперты Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» проанализировали, во сколько обойдется семейная квартира.
«Петербургская Недвижимость»
03.09.2019 15:09

«Петербургская Недвижимость» предоставляет скидки за фотографии в соцсетях

«Петербургская Недвижимость» и Setl Group отмечают 25-летие и предлагают покупателям скидку 25 тысяч рублей* на квартиру за пост с поздравлением и снимком у праздничной фотозоны.
Фото предоставлено пресс-службой «Главстрой Санкт-Петербург»
03.09.2019 14:45

Старт акции «Главстрой Санкт-Петербург»

«Главстрой Санкт-Петербург» объявляет о старте акции на квартиры комфорт-класса в 21 квартале ЖК «Северная долина». Приобрести жилье со скидкой до одного миллиона рублей можно в корпусах 11 и 12 (15 очередь). Передачу ключей дольщикам планируется начать на 9 месяцев раньше запланированного срока.
ГК «Эталон»
03.09.2019 13:49

Группа «Эталон» поддерживает юных предпринимателей

В конце августа состоялась первая презентация стартапов, направленных на улучшение жизни горожан, которые поддерживает Группа «Эталон».