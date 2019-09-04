Смольный ищет трудовые ресурсы на Дону. В Северной столице ждут 4 тысячи ростовчан
Консультационный пункт по вопросам внутренней трудовой миграции впервые открыт в Ростове-на-Дону, сообщает Центр трудовых ресурсов Комитета по труду и занятости населения Смольного. Таким образом, власти надеются увеличить количество ростовчан, работающих на предприятиях Петербурга, до 4000 человек в год.
Новый консультационный пункт обещает стать самым успешным с точки зрения привлечения в Санкт-Петербург рабочей силы из других регионов страны. В прошлом году в Северной столице трудоустроились около 2000 ростовчан. При средней зарплате в 45 000 рублей это почти 100 миллионов рублей, которые остались в российском финансовом пространстве, чего бы не произошло, займи соответствующие рабочие места иностранные граждане.
Директор Центра трудовых ресурсов Алексей Чистяков полагает, что Ростов-на-Дону с его мощной промышленной и сельскохозяйственной инфраструктурой может стать одним из наиболее перспективных субъектов для мобильной миграции в Петербург.
Реализация таких планов позволит сохранить в экономическом пространстве страны почти 299 млн рублей в год. Это не очень много по сравнению с более чем 60 млрд рублей, которые, по оценкам Центра трудовых ресурсов, ежегодно перечисляют к себе на родину из Петербурга иностранные специалисты. Но вполне прилично, если учесть, что только в 2018 году в нашем городе трудоустроились почти 221,4 тыс. работников из других регионов России, что позволило оставить в экономике страны около 119,5 млрд рублей.
По данным Центра трудовых ресурсов, Ростов-на-Дону заполняет пока 8% внутрироссийской трудовой миграции в нашем городе. Для Ростова же 2000 человек, которые в 2018 году отправились на заработки в Петербург, составляют почти 10% официально зарегистрированных там безработных.
В открытом консультационном пункте в Ростове-на-Дону 350 работодателей Санкт-Петербурга из разных отраслей и сфер деятельности (строительство, обрабатывающие производства, торговля оптовая и розничная, деятельность гостиниц и предприятий общественного питания и др.) представляют более 3500 вакансий. Среди потенциальных работодателей – АО «Адмиралтейские верфи», ПАО «Пролетарский завод», ГУП «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга», городские больницы и поликлиники, предприятия жилищно-коммунального хозяйства, ООО «Агроторг» (сеть «Пятерочка»), ООО «Лента» (сеть «Лента»).
Справка:
Начиная с 2015 года СПб ГАУ ЦТР в рамках исполнения мероприятий подпрограммы «Трудовая миграция» государственной программы Санкт-Петербурга «Содействие занятости населения в Санкт-Петербурге», утвержденной Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 17.06.2014 № 490, реализует ряд мероприятий, направленных на обеспечение предприятий Санкт-Петербурга трудовыми ресурсами из российских регионов.
В числе реализуемых мероприятий подпрограммы - обеспечение работы консультационных пунктов по вопросам внутренней трудовой миграции в других субъектах Российской Федерации.
Консультационные пункты начали осуществлять подбор сотрудников на петербургские предприятия в 2015 году - в Севастополе, населенных пунктах Новгородской области: Шимске, Сельцах, Новосельцах, Крестцах, в 2016 году работа консультационных органов продолжилась в Архангельске и Петрозаводске, в 2017 году – в Брянске, Владимире, Ярославле, Твери, в 2018 году - в Воронеже, Великом Новгороде и Перми.
По результатам работы консультационных пунктов в 2018 году в организации Санкт-Петербурга самостоятельно обратились с целью трудоустройства 1064 человека.