Смольный ищет трудовые ресурсы на Дону. В Северной столице ждут 4 тысячи ростовчан

Консультационный пункт по вопросам внутренней трудовой миграции впервые открыт в Ростове-на-Дону, сообщает Центр трудовых ресурсов Комитета по труду и занятости населения Смольного. Таким образом, власти надеются увеличить количество ростовчан, работающих на предприятиях Петербурга, до 4000 человек в год.

Новый консультационный пункт обещает стать самым успешным с точки зрения привлечения в Санкт-Петербург рабочей силы из других регионов страны. В прошлом году в Северной столице трудоустроились около 2000 ростовчан. При средней зарплате в 45 000 рублей это почти 100 миллионов рублей, которые остались в российском финансовом пространстве, чего бы не произошло, займи соответствующие рабочие места иностранные граждане.

Директор Центра трудовых ресурсов Алексей Чистяков полагает, что Ростов-на-Дону с его мощной промышленной и сельскохозяйственной инфраструктурой может стать одним из наиболее перспективных субъектов для мобильной миграции в Петербург.

Реализация таких планов позволит сохранить в экономическом пространстве страны почти 299 млн рублей в год. Это не очень много по сравнению с более чем 60 млрд рублей, которые, по оценкам Центра трудовых ресурсов, ежегодно перечисляют к себе на родину из Петербурга иностранные специалисты. Но вполне прилично, если учесть, что только в 2018 году в нашем городе трудоустроились почти 221,4 тыс. работников из других регионов России, что позволило оставить в экономике страны около 119,5 млрд рублей.

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По данным Центра трудовых ресурсов, Ростов-на-Дону заполняет пока 8% внутрироссийской трудовой миграции в нашем городе. Для Ростова же 2000 человек, которые в 2018 году отправились на заработки в Петербург, составляют почти 10% официально зарегистрированных там безработных.

В открытом консультационном пункте в Ростове-на-Дону 350 работодателей Санкт-Петербурга из разных отраслей и сфер деятельности (строительство, обрабатывающие производства, торговля оптовая и розничная, деятельность гостиниц и предприятий общественного питания и др.) представляют более 3500 вакансий. Среди потенциальных работодателей – АО «Адмиралтейские верфи», ПАО «Пролетарский завод», ГУП «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга», городские больницы и поликлиники, предприятия жилищно-коммунального хозяйства, ООО «Агроторг» (сеть «Пятерочка»), ООО «Лента» (сеть «Лента»).