Дверь закрыть, суд идет. О том, отпустить ли футболистов Мамаева и Кокорина пораньше, будут решать без посторонних

Суд в Белгородской области будет рассматривать ходатайства об УДО Мамаева и Кокорина в закрытом режиме. Это связано с размерами помещения.

Как сообщает 4 сентября ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФСИН РФ, заседание, которое состоится через два дня в исправительной колонии № 4 в Алексеевке Белгородской области, уже сейчас объявлено закрытым.

«Суд принял такое решение, учитывая, что помещение очень маленькое», – уверяют в ведомстве.

О том, что футболист «Краснодара» Павел Мамаев и футболист петербургского «Зенита» Александр Кокорин и его брат Кирилл подали на УДО, стало известно в начале августа. Это связано с тем, что вместе со временем, проведенным до суда в СИЗО, они отбыли две трети положенного им судом срока.

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За месяц в колонии футболисты успели поучаствовать в футбольном матче за решеткой.

Мамаев, братья Кокорины и их знакомый Александр Протасовицкий 8 октября 2018 года стали участниками двух конфликтов в центре Москвы. Их жертвами, как позже установил суд, стали три человека, среди которых директор департамента Минпромторга Денис Пак.

Пресненский суд Москвы 8 мая 2019 года приговорил Мамаева к году и пяти месяцам колонии общего режима, Александра Кокорина – к 1,5 года колонии общего режима. Кирилл Кокорин и Протасовицкий приговорены к 1,5 года колонии и к году и пяти месяцам колонии соответственно.