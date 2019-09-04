Под Петербургом пассажирский поезд столкнулся с легковым автомобилем. Два человека погибли

Пассажирский поезд Мурманск – Адлер столкнулся на железнодорожном переезде у деревни Глажево с автомобилем. Погибли два человека, еще один находится в тяжелом состоянии.

Как сообщили «Фонтанке» в УТ МВД по Северо-Западу, столкновение произошло около четырех дня 4 сентября.

«В автомобиле находились три человека. Двое погибли, один в тяжелом состоянии. Проводим проверку», – уточнили в пресс-службе. Октябрьская железная дорога подтверждает ДТП на железнодорожном переезде перегона Теребочево – Глажево.

«Водитель легкового автомобиля выехал на железнодорожный переезд без дежурного работника при исправно работающей световой сигнализации перед приближающимся пассажирским поездом № 225 сообщением Мурманск – Адлер. Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось», – добавляют в ОЖД.

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Задержка поезда составила около сорока минут. Пострадавших среди пассажиров поезда и сотрудников дороги нет.

Сотрудники Следственного комитета выехали к Глажево.