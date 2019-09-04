СМИ: ЕС согласовал продление антироссийских санкций

Послы стран – членов Евросоюза решили продлить на полгода ограничения в отношении компаний и граждан из РФ, попавших в санкционный список.

«Послы сегодня согласовали продление на следующие шесть месяцев индивидуальных мер против физических лиц и компаний», – сообщает 4 сентября ТАСС со ссылкой на свои источники.

Санкции в отношении физических и юридических лиц истекают 15 сентября. Последний раз их продлевали в середине марта. Сейчас под ограничениями, введенными еврочиновниками, находятся 155 человек и 44 организации.

Впервые санкции против физических и юридических лиц, которые обвиняются в нарушении суверенитета Украины, европарламентарии ввели в 2014 году. С тех пор ограничения неоднократно продлевались. Кроме того, в июне были продлены экономические и «крымские санкции» Евросоюза.