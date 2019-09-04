Премьер Украины подтвердил увольнение Кличко с поста мэра Киева

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук подтвердил, что правительство приняло решение об увольнении мэра Киева Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации (КГГА), передает ZN.ua.

«Мы обратились в Офис президента относительно увольнения Кличко», — заявил Гончарук.

4 сентября о решении правительства Украины уволить Кличко с указанной должности сообщил украинский депутат Алексей Гончаренко. На этом уже несколько месяцев настаивает президент страны Владимир Зеленский. Теперь он должен подписать соответствующее предложение кабинета министров страны. Самостоятельно – без инициативы правительства – Зеленский этого сделать не мог согласно хитросплетениям украинского законодательства. Скорее всего, с этой формальной процедурой глава государства затягивать не будет.