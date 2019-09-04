«Смелый поступок для человека такого уровня». Любовь Совершаева отдала себя на растерзание молодежи

За четыре дня до выборов вице-губернатор Петербурга по внутренней политике Любовь Совершаева поделилась секретами успеха с кандидатами в муниципальные депутаты. Ее слушателями стали выпускники «Школы молодого политика» - проекта политтехнологов предпринимателя Евгения Пригожина, поддержанного городскими властями.

Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

Политический вице-губернатор Петербурга Любовь Совершаева призналась, что очень устала. Но работает, потому что ее помощь нужна Александру Беглову. Об этом она рассказала накануне молодым политикам – своим «будущим коллегам». А заодно объяснила, почему журналистам «неинтересен позитив», как из коммуналки перебраться в кресло члена правительства и правда ли политик обречен на одиночество.

В зале «Школы молодого политика» вечером 3 сентября был аншлаг: послушать Любовь Совершаеву пришли больше двухсот молодежных активистов и кандидатов в муниципальные депутаты. В ожидании вице-губернатора публику развлекал депутат Госдумы от «Единой России» Илья Костунов. Огонь злободневных вопросов он вызывал на себя. Вместо вице-губернатора, отвечающего за политику, держать ответ о том, например, почему до губернаторских выборов в Петербурге допустили так мало кандидатов, пришлось ему. «Во-первых, кандидатов не должно быть слишком много», – заверил он слушателей, уточнив, впрочем, что говорит не о конкретном регионе, а «в теории».

Едва в зал вошла Совершаева, молодые политики разразились аплодисментами. Но Костунов значимость момента подчеркнул дополнительно. «Поверьте, это очень смелый поступок для человека такого уровня – прийти сегодня сюда», – обратился он к слушателям. А Совершаевой, прежде чем передать микрофон, напомнил: на ее «хрупкие плечи взвалилась большая ответственность».

Любовь Совершаева подтвердила: прийти к молодым политикам за четыре дня до выборов «и сказать – терзайте меня» – это рискованный шаг. Но она пошла на это, потому что новое петербургское правительство «готово к открытому диалогу». В этот раз, впрочем, до конца открытым диалог не будет – из-за журналистов, пояснила курирующая медиа вице-губернатор. «Встречи бывают двух видов: протокольные, где присутствуют СМИ, и непротокольные. Поскольку сегодня сюда пришли журналисты, которые раньше к таким мероприятиям внимания не проявляли, нам с вами, к сожалению, придется говорить протокольно», – расстроила слушателей она.

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Впрочем, речь свою начала вполне неформально. Выпускникам школы вице-губернатор сообщила, что она их «крестная мать». Идея создать «Школу молодого политика», по ее словам, была шагом навстречу пожеланиям парламентской оппозиции: «В январе я встречалась в Заксобрании с фракциями, и депутат от КПРФ Ирина Иванова спросила: почему у нас нет школ для политиков? А уже в марте школа запустилась». Обучающий проект, который при поддержке городской администрации готовил бы кандидатов в муниципальные депутаты, придумали и реализовали политтехнологи, нанятые для сопровождения кампании врио губернатора Александра Беглова предпринимателем Евгением Пригожиным. Именно они вместе с комитетом по молодежной политике организовали школу.

Молодым политикам Любовь Совершаева рассказала, что начало ее политической карьеры – «дело случая». «Я жила в коммуналке, по совету соседки подала документы в торговый институт. По тем временам поступить в торговый – все равно что в театральный: конкурс – пятнадцать человек на место», – делилась она. После учебы отправилась работать по распределению: «Меня как молодого специалиста гоняли, как вшивого по бане. Я в слезах стояла: «За что это все? Когда же это закончится?» Закончилось все спустя несколько лет, когда Совершаева, поработав по комсомольской линии, предпочла свободу и «ушла в малое предприятие».

Но ненадолго: позвали в петербургскую администрацию. «Мне сказали: тут такие новые дела начинаются, тут так все демократично, феерично! В силу своего характера решила попробовать. Мой первый приход в Смольный был действительно интересным. Это был тот период, когда Смольный бурлил. Потоки людей, Собчак, который бегал по коридорам», – вспомнила вице-губернатор.

С тех пор она несколько раз уходила из органов власти, но всегда возвращалась, «чтобы помочь». В 2013 году – на должность заместителя полномочного представителя президента по Северо-Западу: «Мне сказали, что надо помочь, новый полпред пришел. Я в ужасе поняла, что помочь надо». И в этом году – на должность вице-губернатора: «Поняла, что мой опыт поможет Александру Дмитриевичу воплотить в нашем городе то, о чем мы мечтали».

«В этой жизни я все прошла, карьеру сделала и хочу теперь отдать то, что мне дал город. Говорить о том, что в своем возрасте я хочу сделать карьеру, глупо», – заявила она, вступив в заочную полемику с теми, кто то и дело прочит ее на должность главы какого-нибудь региона.

«Я говорила уже, и об этом с иронией писали: Петербург – имперский город, и хотим мы этого или не хотим, у нас с вами имперские амбиции», – сообщила она молодым политикам. И заверила, что делает все, чтобы эти амбиции удовлетворить.

Вопросами молодые политики Совершаеву мучили два часа. Один поделился, что «вместе с командой расписывает стены в детских поликлиниках». Проблема одна: журналисты о его проекте не пишут. «Вы курируете взаимодействие со СМИ. Может ли город как-то помочь?» – спросил активист Любовь Совершаеву.

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«Про СМИ – это больной вопрос», – вздохнула чиновница. «Для них неинтересно то, что положительное делается. Им интересно написать громкий заголовок и понести чего ни попадя», – объяснила она. Но косить всех журналистов под одну гребенку вице-губернатор все же не стала: «В тех СМИ, которые принадлежат городу, безусловно, давайте напишем о вашей прекрасной работе». К слову, городские власти поддержку этому проекту уже оказали: на прошлой неделе активизировать украшение поликлиник подчиненным поручил врио губернатора Александр Беглов. «Я где-то удава видел, который ведет в прививочный кабинет. Нужно, чтобы побольше росписей было в поликлиниках, больше сказок», – наказал он на заседании правительства.

Саму Любовь Совершаеву и теперь посещают те же мысли, что и на работе после распределения из института. «Я правда дико устала. Сплю по пять-шесть часов. Большой политик обречен на одиночество», – предупредила она слушателей. Те в ответ продемонстрировали ей, что в данном случае обратная сторона одиночества – популярность. После встречи по меньшей мере полсотни человек обступили выступавшую и не давали уйти, пока она не сделала с ними селфи.

Мария Карпенко, "Фонтанка.ру"