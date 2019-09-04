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Расти и развиваться в Пушкинском районе
Многие знают, что характер в значительной степени определяют гены, недооценивая роль воспитания и окружения. Между тем собственная воля, а также среда – дом, двор, район – могут стать решающими факторами в формировании личности.
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Лучшее – детям
Все родители хотят для своих детей самого лучшего, но каждый идет к этой цели своим путем. Можно без остановки нагружать ребенка знаниями, заставлять идти в ногу с передовыми технологиями и в итоге получить букет комплексов. А можно создать такую среду, которая будет максимально способствовать его развитию. Например, выбрать для жизни Пушкинский район Санкт-Петербурга, где компания «Терминал-Ресурс» реализует проект «На Царскосельских холмах». Здесь, в малоэтажные жилых комплексах «Образцовые кварталы», на фоне живописных ландшафтов, в условиях благополучной экологии, между новосёлами устанавливаются добрососедские отношения, а их дети быстро находят новых друзей. Развитая инфраструктура, тихие дворы, возможность для спортивного развития и культурного воспитания – аргументы в пользу переезда семей с детьми в «Образцовые кварталы» на «Царскосельских холмах».
Особое место
Пушкинский район отличается от многих районов Петербурга большой зелёной зоной, чистым воздухом и более низким уровнем шума. Здесь нет привычных для мегаполиса пробок и суеты, а до парков Павловска и Пушкина жители «Образцовых кварталов» могут добираться пешком или на велосипеде. В государственных музеях-заповедниках «Павловск» и «Царское село» работают детские творческие центры, где школьники развивают свои эстетические и творческие способности в условиях исторических интерьеров и художественных коллекций. Пушкинцы и маленькие жители «Царскосельских холмов» занимаются в студиях живописи, скульптуры, графики, декоративно-прикладного искусства. Занятия проходят как индивидуально, так и в группах.
Рядом с искусством
Жители Пушкинского района могут наслаждаться постановками не только в театрах Петербурга. Представления и концерты для юных зрителей несколько раз в месяц проходят в Доме молодежи «Царскосельский». В музее-театре «Сказки Пушкина» малыши могут и посмотреть кукольное представление, и даже принять участие в нём.
В Пушкинском доме культуры организованы три десятка самых разных кружков, проводятся отчетные концерты детских театральных, музыкальных и танцевальных коллективов. В Концертном зале Павловского дворца проходят представления для детей и взрослых.
Для общего развития
В Пушкинском районе есть несколько развивающих центров и досуговых клубов. История, рисование, робототехника, скорочтение, эмоциональный интеллект, ментальная арифметика – дети выбирают направление в зависимости от своих способностей и интересов. Занятия проводят профессиональные педагоги, экскурсоводы, художники. В районе работают почти 50 детских садов, в том числе в 2018 году на территории «Царскосельских холмов» среди «Образцовых кварталов» введён в эксплуатацию современный садик с бассейном. Планируются ещё несколько детских дошкольных учреждений и общеобразовательных школ.
В 2014 году, спустя 100 лет с дня основания, на территории Пушкина открылся уникальный музей «Россия в Великой войне». Это единственный в стране музей, посвященный трагическим событиям Первой Мировой. Уникальное оружие, документы, предметы военного быта оценят все любители истории. На базе культурного учреждения регулярно проходят просветительские лекции и встречи с интересными людьми.
В Музее редких вещей Пушкина собрано более 50 тысяч раритетных экспонатов. В Музее «Царскосельская коллекция» можно ознакомиться с предметами современного искусства.
Спортивный дух
То, что дети должны заниматься спортом, понимают многие родители. Но не всегда имеется возможность подобрать занятия по способностям, заинтересовать ребёнка. А зачастую проблема заключается в отсутствии спортивных площадок поблизости с домом. На «Царскосельских холмах» сложнее выбрать из имеющихся возможностей. На прилегающей к «Образцовым кварталам» территории действует конно-спортивный клуб, в 2019 году появился современный многопрофильный спортивный центр. Осенью распахнёт свои двери для любителей зимних видов спорта ледовая арена. На придомовой территории «Образцовых кварталов» обустраиваются детские спортивные площадки, футбольные поля.
В районе сформировалась спортивная и культурная среда, которая создаёт условия для жизни и развития современного человека.
Квартиры от застройщика ООО «Терминал-Ресурс» в Пушкинском районе: г. Санкт-Петербург, ул. Кокколевская, д.1 (рядом с «Образцовыми кварталами»), тел. +7 (812) 719-19-19, www.devcent.ru.
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