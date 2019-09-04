Авто Недвижимость Работа Арт-парк Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+19°C
/ Завтра: +21
$ 66.50р
73.06р
18:05 04.09.2019
Расширенный поиск

Бизнес-трибуна
Публикуется на правах рекламы
04.09.2019 18:00
Печать

Расти и развиваться в Пушкинском районе

Многие знают, что характер в значительной степени определяют гены, недооценивая роль воспитания и окружения. Между тем собственная воля, а также среда – дом, двор, район – могут стать решающими факторами в формировании личности.

Расти и развиваться в Пушкинском районе

shutterstock.com

Лучшее – детям

Все родители хотят для своих детей самого лучшего, но каждый идет к этой цели своим путем. Можно без остановки нагружать ребенка знаниями, заставлять идти в ногу с передовыми технологиями и в итоге получить букет комплексов. А можно создать такую среду, которая будет максимально способствовать его развитию. Например, выбрать для жизни Пушкинский район Санкт-Петербурга, где компания «Терминал-Ресурс» реализует проект «На Царскосельских холмах». Здесь, в малоэтажные жилых комплексах «Образцовые кварталы», на фоне живописных ландшафтов, в условиях благополучной экологии, между новосёлами устанавливаются добрососедские отношения, а их дети быстро находят новых друзей. Развитая инфраструктура, тихие дворы, возможность для спортивного развития и культурного воспитания – аргументы в пользу переезда семей с детьми в «Образцовые кварталы» на «Царскосельских холмах».

Особое место

Пушкинский район отличается от многих районов Петербурга большой зелёной зоной, чистым воздухом и более низким уровнем шума. Здесь нет привычных для мегаполиса пробок и суеты, а до парков Павловска и Пушкина жители «Образцовых кварталов» могут добираться пешком или на велосипеде. В государственных музеях-заповедниках «Павловск» и «Царское село» работают детские творческие центры, где школьники развивают свои эстетические и творческие способности в условиях исторических интерьеров и художественных коллекций. Пушкинцы и маленькие жители «Царскосельских холмов» занимаются в студиях живописи, скульптуры, графики, декоративно-прикладного искусства. Занятия проходят как индивидуально, так и в группах.

Рядом с искусством 

Жители Пушкинского района могут наслаждаться постановками не только в театрах Петербурга. Представления и концерты для юных зрителей несколько раз в месяц проходят в Доме молодежи «Царскосельский». В музее-театре «Сказки Пушкина» малыши могут и посмотреть кукольное представление, и даже принять участие в нём.

В Пушкинском доме культуры организованы три десятка самых разных кружков, проводятся отчетные концерты детских театральных, музыкальных и танцевальных коллективов. В Концертном зале Павловского дворца проходят представления для детей и взрослых.

Для общего развития

В Пушкинском районе есть несколько развивающих центров и досуговых клубов. История, рисование, робототехника, скорочтение, эмоциональный интеллект, ментальная арифметика – дети выбирают направление в зависимости от своих способностей и интересов. Занятия проводят профессиональные педагоги, экскурсоводы, художники. В районе работают почти 50 детских садов, в том числе в 2018 году на территории «Царскосельских холмов» среди «Образцовых кварталов» введён в эксплуатацию современный садик с бассейном. Планируются ещё несколько детских дошкольных учреждений и общеобразовательных школ.

В 2014 году, спустя 100 лет с дня основания, на территории Пушкина открылся уникальный музей «Россия в Великой войне». Это единственный в стране музей, посвященный трагическим событиям Первой Мировой. Уникальное оружие, документы, предметы военного быта оценят все любители истории. На базе культурного учреждения регулярно проходят просветительские лекции и встречи с интересными людьми.

В Музее редких вещей Пушкина собрано более 50 тысяч раритетных экспонатов. В Музее «Царскосельская коллекция» можно ознакомиться с предметами современного искусства. 

Реклама


Спортивный дух

То, что дети должны заниматься спортом, понимают многие родители. Но не всегда имеется возможность подобрать занятия по способностям, заинтересовать ребёнка. А зачастую проблема заключается в отсутствии спортивных площадок поблизости с домом. На «Царскосельских холмах» сложнее выбрать из имеющихся возможностей. На прилегающей к «Образцовым кварталам» территории действует конно-спортивный клуб, в 2019 году появился современный многопрофильный спортивный центр. Осенью распахнёт свои двери для любителей зимних видов спорта ледовая арена. На придомовой территории «Образцовых кварталов» обустраиваются детские спортивные площадки, футбольные поля.

фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

В районе сформировалась спортивная и культурная среда, которая создаёт условия для жизни и развития современного человека.

Квартиры от застройщика ООО «Терминал-Ресурс» в Пушкинском районе: г. Санкт-Петербург, ул. Кокколевская, д.1 (рядом с «Образцовыми кварталами»), тел. +7 (812) 719-19-19, www.devcent.ru.

Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»

Жилой комплекс "Образцовый квартал", жилой комплекс "Образцовый квартал 2", жилой комплекс "Образцовый квартал 3", жилой комплекс "Образцовый квартал 4", жилой комплекс "Образцовый квартал 5", жилой комплекс "Образцовый квартал 6" – застройщик ООО "Терминал-Ресурс", проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
предоставлено компанией PepsiCo
04.09.2019 16:26

PepsiCo объявляет об отзыве ограниченной партии продукции

Компания PepsiCo Россия информирует жителей Северо-Западного региона (Санкт-Петербург, Великий Новгород, Петрозаводск) о том, что в качестве предупредительной меры компания добровольно отзывает у потребителей ограниченную партию напитков.
ПАО «Сбербанк»
04.09.2019 16:20

Сбербанк запускает оплату по QR-коду

Клиенты Сбербанка, пользователи приложения «Сбербанк Онлайн» теперь могут оплачивать покупки смартфонами с помощью платежного сервиса «Плати QR».
ГК «Эталон»
04.09.2019 16:10

Жилые комплексы «Охта Хаус» и «Эталон на Неве» от «Эталон ЛенСпецСМУ» аккредитованы еще одним банком

АО «АБ «РОССИЯ» аккредитовал жилые комплексы «Охта Хаус» и «Эталон на Неве», которые возводит АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») в Санкт-Петербурге.
ПАО «Группа ЛСР»
04.09.2019 15:50

Новое в «Новой Охте»: на территории комплекса открыты школа, кабинет врача и развлекательный центр

В жилом квартале «Новая Охта», построенном «Группой ЛСР» в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, заработали важные социальные объекты.
ГК «Полис Групп»
04.09.2019 15:41

Присвоен адрес корпусу №1 ЖК «Полис на Комендантском»

Первому корпусу ЖК «Полис на Комендантском» (секции № 18-20) присвоен адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Плесецкая, д. 14, стр. 1.
ГК "КВС"
04.09.2019 10:04

В Янино начал расти ввысь новый детский сад

ГК «КВС» завершила возведение стен первого этажа детского сада в микрорайоне «Ясно.Янино».
shutterstock.com
03.09.2019 18:00

Семейное счастье живёт на кухне

Кухня – особенная часть квартиры, и это не случайно. Она является символом домашнего очага, семейной теплоты и уюта.
Компания ARKAN
03.09.2019 16:12

Итоги августа 2019 года от команды ARKAN

В августе 70% попыток угона были совершены в Санкт-Петербурге. Автомобили брендов TOYOTA (6) и Land Rover (2) по-прежнему занимают лидирующие позиции. Вместе с ними в ТОП-3 вошел корейский бренд Kia (1).
Setl Group
03.09.2019 15:37

«Петербургская Недвижимость» рассказала о средней стоимости семейных квартир

Школьнику лучше всего делать уроки в своей комнате, где обустроен комфортный письменный стол, а другие члены семьи не будут отвлекать от занятий. Специально к началу учебного года эксперты Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» проанализировали, во сколько обойдется семейная квартира.
«Петербургская Недвижимость»
03.09.2019 15:09

«Петербургская Недвижимость» предоставляет скидки за фотографии в соцсетях

«Петербургская Недвижимость» и Setl Group отмечают 25-летие и предлагают покупателям скидку 25 тысяч рублей* на квартиру за пост с поздравлением и снимком у праздничной фотозоны.
Фото предоставлено пресс-службой «Главстрой Санкт-Петербург»
03.09.2019 14:45

Старт акции «Главстрой Санкт-Петербург»

«Главстрой Санкт-Петербург» объявляет о старте акции на квартиры комфорт-класса в 21 квартале ЖК «Северная долина». Приобрести жилье со скидкой до одного миллиона рублей можно в корпусах 11 и 12 (15 очередь). Передачу ключей дольщикам планируется начать на 9 месяцев раньше запланированного срока.
ГК «Эталон»
03.09.2019 13:49

Группа «Эталон» поддерживает юных предпринимателей

В конце августа состоялась первая презентация стартапов, направленных на улучшение жизни горожан, которые поддерживает Группа «Эталон».