Расти и развиваться в Пушкинском районе

Многие знают, что характер в значительной степени определяют гены, недооценивая роль воспитания и окружения. Между тем собственная воля, а также среда – дом, двор, район – могут стать решающими факторами в формировании личности.

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Лучшее – детям

Все родители хотят для своих детей самого лучшего, но каждый идет к этой цели своим путем. Можно без остановки нагружать ребенка знаниями, заставлять идти в ногу с передовыми технологиями и в итоге получить букет комплексов. А можно создать такую среду, которая будет максимально способствовать его развитию. Например, выбрать для жизни Пушкинский район Санкт-Петербурга, где компания «Терминал-Ресурс» реализует проект «На Царскосельских холмах». Здесь, в малоэтажные жилых комплексах «Образцовые кварталы», на фоне живописных ландшафтов, в условиях благополучной экологии, между новосёлами устанавливаются добрососедские отношения, а их дети быстро находят новых друзей. Развитая инфраструктура, тихие дворы, возможность для спортивного развития и культурного воспитания – аргументы в пользу переезда семей с детьми в «Образцовые кварталы» на «Царскосельских холмах».

Особое место

Пушкинский район отличается от многих районов Петербурга большой зелёной зоной, чистым воздухом и более низким уровнем шума. Здесь нет привычных для мегаполиса пробок и суеты, а до парков Павловска и Пушкина жители «Образцовых кварталов» могут добираться пешком или на велосипеде. В государственных музеях-заповедниках «Павловск» и «Царское село» работают детские творческие центры, где школьники развивают свои эстетические и творческие способности в условиях исторических интерьеров и художественных коллекций. Пушкинцы и маленькие жители «Царскосельских холмов» занимаются в студиях живописи, скульптуры, графики, декоративно-прикладного искусства. Занятия проходят как индивидуально, так и в группах.

Рядом с искусством

Жители Пушкинского района могут наслаждаться постановками не только в театрах Петербурга. Представления и концерты для юных зрителей несколько раз в месяц проходят в Доме молодежи «Царскосельский». В музее-театре «Сказки Пушкина» малыши могут и посмотреть кукольное представление, и даже принять участие в нём.

В Пушкинском доме культуры организованы три десятка самых разных кружков, проводятся отчетные концерты детских театральных, музыкальных и танцевальных коллективов. В Концертном зале Павловского дворца проходят представления для детей и взрослых.

Для общего развития

В Пушкинском районе есть несколько развивающих центров и досуговых клубов. История, рисование, робототехника, скорочтение, эмоциональный интеллект, ментальная арифметика – дети выбирают направление в зависимости от своих способностей и интересов. Занятия проводят профессиональные педагоги, экскурсоводы, художники. В районе работают почти 50 детских садов, в том числе в 2018 году на территории «Царскосельских холмов» среди «Образцовых кварталов» введён в эксплуатацию современный садик с бассейном. Планируются ещё несколько детских дошкольных учреждений и общеобразовательных школ.

В 2014 году, спустя 100 лет с дня основания, на территории Пушкина открылся уникальный музей «Россия в Великой войне». Это единственный в стране музей, посвященный трагическим событиям Первой Мировой. Уникальное оружие, документы, предметы военного быта оценят все любители истории. На базе культурного учреждения регулярно проходят просветительские лекции и встречи с интересными людьми.

В Музее редких вещей Пушкина собрано более 50 тысяч раритетных экспонатов. В Музее «Царскосельская коллекция» можно ознакомиться с предметами современного искусства.

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Спортивный дух

То, что дети должны заниматься спортом, понимают многие родители. Но не всегда имеется возможность подобрать занятия по способностям, заинтересовать ребёнка. А зачастую проблема заключается в отсутствии спортивных площадок поблизости с домом. На «Царскосельских холмах» сложнее выбрать из имеющихся возможностей. На прилегающей к «Образцовым кварталам» территории действует конно-спортивный клуб, в 2019 году появился современный многопрофильный спортивный центр. Осенью распахнёт свои двери для любителей зимних видов спорта ледовая арена. На придомовой территории «Образцовых кварталов» обустраиваются детские спортивные площадки, футбольные поля.

фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

В районе сформировалась спортивная и культурная среда, которая создаёт условия для жизни и развития современного человека.

Квартиры от застройщика ООО «Терминал-Ресурс» в Пушкинском районе: г. Санкт-Петербург, ул. Кокколевская, д.1 (рядом с «Образцовыми кварталами»), тел. +7 (812) 719-19-19, www.devcent.ru.

Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»

Жилой комплекс "Образцовый квартал", жилой комплекс "Образцовый квартал 2", жилой комплекс "Образцовый квартал 3", жилой комплекс "Образцовый квартал 4", жилой комплекс "Образцовый квартал 5", жилой комплекс "Образцовый квартал 6" – застройщик ООО "Терминал-Ресурс", проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya