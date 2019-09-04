PepsiCo объявляет об отзыве ограниченной партии продукции

предоставлено компанией PepsiCo

Компания PepsiCo Россия информирует жителей Северо-Западного региона (Санкт-Петербург, Великий Новгород, Петрозаводск) о том, что в качестве предупредительной меры компания добровольно отзывает у потребителей ограниченную партию напитков.

Компания PepsiCo Россия в качестве предупредительной меры добровольно отзывает у потребителей ограниченную партию напитка безалкогольного сильногазированного низкокалорийного «Pepsi Dark Vanilla» («Пепси Дарк Ванилла» вкус ванили) объемом 1.5л, напитка безалкогольного сильногазированного «Пепси-Кола» (Pepsi-Cola) объемом 1,5л, напитка безалкогольного сильногазированного «Миринда Апельсин (Mirinda Orange)» объемом 1,5л, напитка безалкогольного сильногазированного низкокалорийного «Маунтин Дью» объемом 1.5л, напитка безалкогольного сильногазированного «Миринда Микс-ит» со вкусом клубники и личи объемом 1.5л, произведенных в филиале «ПепсиКо Холдингс» в г. Санкт-Петербурге в период между 18 ч 42 мин. 27 августа и 2 ч. 00 мин. 29 августа 2019 года (информация о дате, времени и месте производства нанесена на верхнюю часть бутылки).

Просим тех, кто приобрел этот продукт, позвонить на горячую линию компании 8-800-500-77-37 (звонок по России бесплатный) для обмена продукта.

Безопасность потребителей и качество продуктов являются основными приоритетами нашей компании. В качестве предупредительной меры мы приняли решение отозвать ограниченную партию продукта в связи с тем, что существует минимальная вероятность попадания в продукт металлического фрагмента оборудования небольшого размера. Мы заботимся о наших потребителях, и чтобы исключить даже минимальный риск для них, мы просим тех, кто приобрел этот продукт, связаться с нами. Речь идет только о вышеперечисленных наименованиях продукции, произведенных в филиале «ПепсиКо Холдингс» в г. Санкт-Петербурге в период между 18 ч 42 мин. 27 августа и 2 ч. 00 мин. 29 августа 2019 года.

Отзыв касается незначительного количества бутылок напитков и не распространяется на другие напитки компании, имеющиеся в продаже на рынке России.