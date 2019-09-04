Волейбольный «Зенит» объявил о подписании главного тренера сборной России

Финский специалист Туомас Саммелвуо возглавил петербургский волейбольный клуб «Зенит». Об этом сообщает пресс-служба команды. Детали сделки не разглашаются.

До перехода в «Зенит» Туомас Саммелвуо работал главным тренером кемеровского «Кузбасса» – главной сенсации прошлого сезона. «Кузбасс» в финале Суперлиги сенсационно обыграл казанский «Зенит», десятикратных чемпионов России.

Кроме того, Саммелвуо возглавляет сборную России, с которой выиграл Лигу наций-2019. Также на его счету победа в олимпийской квалификации «Международный турнир FIVB – Путевка в Токио 2020» (сборная России).

Ранее «Фонтанка» писала о том, как из петербургского «Зенита» планируется сделать базовый клуб для сборной России.