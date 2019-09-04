«Читать комиксы мне кажется убожеством». Владимир Мединский высказался о форматах популяризации отечественной истории

Беседуя с журналистами о необходимости популяризации российской истории в ходе Московской международной книжной выставки-ярмарки на ВДНХ 4 сентября, министр культуры РФ Владимир Мединский сообщил, что «она должна быть набором интересных историй», но при этом раскритиковал идею тематических комиксов. Он сравнил такой формат с жевательной резинкой и объявил, что «это для тех, кто плохо умеет читать».

"Я вообще плохо отношусь к комиксам, это как жевательная резинка, это не еда. Комикс ориентирован на ребенка, который только учится читать, но взрослому человеку читать комиксы мне кажется убожеством», – откровенничал министр. И добавил, что "было бы здорово погружать историю в мозг прямым уколом", как в Голливуде. "У нас тоже так было в СССР, мы отстаем сейчас", – посетовал он.

Как передаёт ТАСС, Мединский считает, что, говоря о прошлом в молодёжной среде, необходимо делать это доступно и «не стесняться рассказывать про победы, а с другой стороны, рассказывать и про поражения, объясняя, почему это произошло, чтобы не наступать на грабли дважды».

На открытии ярмарки утром 4 сентября Мединский похвалил гостей за то, что они любят литературу, и призвал читать больше книг, чтобы управлять теми, кто предпочитает телевизор.