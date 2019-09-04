"А кому томос!" Аукцион памятных монет об автокефалии ПЦУ совсем не пошел. На него не заявился никто

На Украине отменен специальный аукцион по продаже памятных монет, выпущенных по случаю томоса. Драгоценными сувенирами никто не заинтересовался.

«Аукцион по продаже памятных монет «Предоставление Томоса об автокефалии Православной церкви Украины»... запланированный… 29 августа 2019 года, не состоялся в связи с отсутствием заявок на участие от участников», – об этом 4 сентября сообщается на официальном сайте Национального банка Украины.

В честь памятной даты были подготовлены монеты номиналом 100 гривен из золота, 50 гривен из серебра, 20 гривен из серебра и 5 гривен из нейзильбера. Начальная цена лота, включавшего 4 монеты, составляла 2 тысячи гривен (почти 5,3 тысячи рублей).

Патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии ПЦУ 5 января текущего года вместе с тогдашним президентом Украины Петром Порошенко, а на следующий день вручил его Епифанию в соборе Святого Георгия в Стамбуле. 15 декабря 2018 года в Киеве состоялся объединительный собор, который провозгласил создание Православной церкви Украины и выбрал ее главой Епифания. Его называют приближенным к Филарету — лидеру созданной в 1990-х годах Украинской православной церкви Киевского патриархата. От канонической Украинской православной церкви Московского патриархата на собор пришли только два человека.

11 октября Вселенский патриархат решил отменить свой указ от 1686 года о передаче Киевской митрополии Москве и снял анафему с Филарета и лидера еще одной непризнанной религиозной организации (УАПЦ) Макария. Русская православная церковь разорвала евхаристическое общение с Константинополем и объявила Варфоломея раскольником.