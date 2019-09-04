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Город
04.09.2019 16:28
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Интерьеры Анненкирхе законсервируют и частично отреставрируют. Но неизвестно когда

В лютеранской церкви Святой Анны на Кирочной улице в Петербурге планируется провести консервацию и частичную реставрацию интерьеров. Однако сроки и стоимость работ пока неизвестны. Информация об этом 4 сентября появилась в паблике церкви во «ВКонтакте».

«В конце мая на встрече с КГИОП было решено консервировать интерьеры Анненкирхе. Готовится новый проект работы, консервация будет переплетаться с удобством и безопасностью: новый пол (возможно, по старому образцу), парапеты на балконе в большом зале, полноценное освещение, запуск водопровода, появление тепла во всем здании», – говорится в сообщении паблика. При этом сроки проведения работ неизвестны.

В комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников «Фонтанке» пояснили, что представители прихода представили в КГИОП пока только предварительную концепцию, требующую дальнейшей проработки. Предполагается, что средства на реставрацию будет изыскивать сам приход.

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Справка:

Каменная лютеранская церковь Святой Анны построена в 1775 году. В советское время в здании располагался кинотеатр «Спартак». В 2002 году, после выселения из Анненкирхе ночного клуба, в здании вспыхнул сильный пожар. Фасад памятника отреставрировали только восемь лет спустя.

С 2013 года в Анненкирхе возобновились службы. Также там регулярно проходят культурные мероприятия, часть средств от которых идет на восстановление церкви.

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