Интерьеры Анненкирхе законсервируют и частично отреставрируют. Но неизвестно когда

В лютеранской церкви Святой Анны на Кирочной улице в Петербурге планируется провести консервацию и частичную реставрацию интерьеров. Однако сроки и стоимость работ пока неизвестны. Информация об этом 4 сентября появилась в паблике церкви во «ВКонтакте».

«В конце мая на встрече с КГИОП было решено консервировать интерьеры Анненкирхе. Готовится новый проект работы, консервация будет переплетаться с удобством и безопасностью: новый пол (возможно, по старому образцу), парапеты на балконе в большом зале, полноценное освещение, запуск водопровода, появление тепла во всем здании», – говорится в сообщении паблика. При этом сроки проведения работ неизвестны.

В комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников «Фонтанке» пояснили, что представители прихода представили в КГИОП пока только предварительную концепцию, требующую дальнейшей проработки. Предполагается, что средства на реставрацию будет изыскивать сам приход.