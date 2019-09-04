Зарплата Зеленского за август почти дотянула до тысячи долларов. Его сотрудники 3 месяца работали бесплатно

Президент Украины Владимир Зеленский за август получил около тысячи долларов, а руководству его офиса первый раз выплатили зарплату.

Как сообщает агентство «Украинские новости» 4 сентября, три месяца подчинённые Зеленского работали бесплатно.

«Заработная плата президенту Украины Зеленскому В. А. в августе 2019 года начислена в размере должностного оклада – 28 тысяч гривен (около 1,1 тысячи долларов по курсу Нацбанка). Других составляющих зарплаты (надбавок, премий и так далее) президенту не установлено», – говорится в ответе госуправления.

Из начисленной зарплаты около 200 долларов было вычтено в счёт уплаты налогов. В конечном итоге Зеленский получил за август 22,5 тысячи гривен (около 890 долларов).

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Зарплата главы офиса президента Андрея Богдана составила 39,8 тысячи гривен (почти 1,6 тысячи долларов).

В этот раз президент Украины получил в два раза больше денег, чем в первый месяц. Напомним, что он также владеет бизнесом — долей в производителе телепрограмм и сериалов «95-й квартал». Каков его доход от предпринимательства, не указывается.