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04.09.2019 16:10
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Жилые комплексы «Охта Хаус» и «Эталон на Неве» от «Эталон ЛенСпецСМУ» аккредитованы еще одним банком

Жилые комплексы «Охта Хаус» и «Эталон на Неве» от «Эталон ЛенСпецСМУ» аккредитованы еще одним банком

ГК «Эталон»

АО «АБ «РОССИЯ» аккредитовал жилые комплексы «Охта Хаус» и «Эталон на Неве», которые возводит АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») в Санкт-Петербурге.

Купить квартиру с помощью ипотечного кредита можно при внесении минимального первоначального взноса в размере от 15% от стоимости недвижимости. Кредит на покупку жилья оформляется от 10,2% годовых, для зарплатных клиентов банка – от 10%. Если площадь квартиры более 60 кв. м, то процентная ставка может быть снижена. Ипотека оформляется на срок от 1 года до 25 лет. Возможная сумма кредита от 300 000 рублей до 8 млн рублей. Подробнее с условиями ипотечного кредитования можно ознакомиться на сайте https://abr.ru или в офисе компании «Эталон ЛенСпецСМУ».

Жилой комплекс «Охта Хаус» общей площадью 142 тыс. кв. м возводится в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга на берегу реки Охты по адресу: ул. Лагоды, д 6-7, литер А. Жилой комплекс будет состоять из трех 22-этажных и одного 20-этажного корпуса. В ЖК «Охта Хаус» представлены 1 683 квартиры с широкими комнатами и планировками европейского уровня. Покупателям доступны квартиры от студий до трехкомнатных. На территории «Охта Хаус» будут оборудованы детские и спортивные площадки. Живописное окружение проекта – парки, скверы и набережную реки Охты дополнят декоративное озеленение и зоны отдыха, что предоставит будущим жителям возможность для активного досуга и прогулок на свежем воздухе. На первых этажах комплекса расположатся магазины, аптеки, салоны красоты, банки и пекарни.

Завершение строительства жилых корпусов 6.1, 6.3, 7.1 запланировано на I квартал 2021 года, корпуса 7.3 – на I квартал 2022 года.

Жилой комплекс «Эталон на Неве» возводится на берегу Невы, по адресу: пр. Обуховской Обороны, дом 70, корпус 2, литера Е. По проекту здесь появится комплекс, состоящий из 16 секций, в котором представлено 838 квартир – от студий до пятикомнатных, а также наземный и подземный паркинги в общей сложности на 501 машиноместо. Около 70% квартир в ЖК «Эталон на Неве» будут с уникальными видовыми характеристиками. Жилые площади на верхних этажах комплекса будут иметь выход на собственную террасу.

ЖК «Эталон на Неве» реализуется в два этапа, завершение строительства первой очереди запланировано на 1 квартал 2021 года, второй очереди – на 1 квартал 2022 года.

АО «АБ «РОССИЯ» Генеральная лицензия Банка России № 328 от 01.09.2016 г.

Справка о ГК «Эталон»

ЖК «Охта Хаус» – застройщик АО "ЭТАЛОН ЛЕНСПЕЦСМУ", проектная декларация на сайте https://lenspecsmu.ru/objects/spb/okhta-khaus/

ЖК «Эталон на Неве» – застройщик АО "Эталон ЛенСпецСМУ", проектная декларация на сайте https://lenspecsmu.ru/objects/spb/etalon-na-neve/

 

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