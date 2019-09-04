Россия обогнала Турцию в туристическом рейтинге. Но осталась небезопасной и закрытой

В составляемом ежегодно Всемирным экономическим форумом рейтинге http://www3.weforum.org/docs/WEF_TTCR_2019.pdf туристической привлекательности стран мира Россия поднялась, обогнав Турцию, Кипр, Болгарию и соседей по бывшему СССР.

Россия за несколько лет улучшила свои показатели в туристическом рейтинге сразу на 4 строчки, приблизившись вплотную к Чехии (38-е место). Это лучший результат нашей страны. Об этом 4 сентября сообщается в исследовании ВЭФ.

Из туристических особенностей России исследователи выделяют сферу здоровья и гигиены (6-е место в мире), культуру и достопримечательности (18-е место), богатство природных ресурсов (34), а также неплохие показатели развития авиатранспортной инфраструктуры (23) и общую ценовую привлекательность (27). Не самым лучшим образом дела обстоят с развитием транспортной и туристической инфраструктуры (почти 70-е место в мире по обоим показателям). При этом в исследовании отмечается, что российские власти не спешат развивать туризм. По приритетности этого направления РФ лишь 86-я в мире. Негативные стороны, с которыми могут столкнуться путешественники, это проблемы с безопасностью и закрытость страны.

Россия смогла обогнать такие популярные туристические направления, как Турция (43-е место), Кипр (44), Болгария (45), Вьетнам (63) и Доминиканская Республика (73). Кроме того, РФ вырвалась в лидеры и среди постсоветских стран после того, как Эстония опустилась на 46-ю позицию.

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Первые три места в рейтинге делят между собой европейские страны: Испания, Франция и Германия. Четвертая строчка оказалась за Японией, а замыкают пятерку США. Хуже всего дела с конкурентоспособностью туризма обстоят в разрываемом гражданской войной Йемене, а также у представителей Африки – Чада, Либерии и Бурунди.

Напомним, что рейтинг The Travel & Tourism Competitiveness Report с 2007 года рассматривает 140 стран мира с точки зрения их туристической конкурентоспособности. Специалисты ВЭФ оценивают государства по 14 основным показателям, среди которых инфраструктура, безопасность, уровень развития медицины и гигиены, международная открытость, экология и другое. До 2015 года Россия не входила и в 60 лучших, а в 2016-м поднялась на рекордное для себя 45-е место.