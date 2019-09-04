Sibylla получила самостоятельность. Финский производитель колбас Atria выделил общепит-бизнес в отдельное юрлицо

Финский производитель колбас Atria (выпускает в России колбасные изделия под брендами «Пит-Продукт», «КампоМос», Atria и Casademont) выделил общепит-бизнес Sibylla в отдельное юрлицо.

Как следует из данных ЕГРЮЛ, ООО «Сибилла Рус» было создано 2 сентября. Уставный капитал 10 тысяч рублей, зарегистрировано предприятие в промзоне Горелово. Основной вид деятельности – оптовая торговля мясом и мясными продуктами. 100% компании принадлежит финской «Атрия-инвест ОЮ». Директором стал Константин Донсков, ранее бывший директором проекта Sibylla в РФ и странах СНГ.

Ранее основным юрлицом Atria в России было ООО «Пит-Продукт». В начала 2019 года компания объявила, что изучает возможность продажи российского бизнеса. Одновременно компания сообщила о предстоящей реорганизации бизнеса сети быстрого питания Sibylla.

Как пояснил «Фонтанке» исполнительный вице-президент «Атриа Россия» Илари Хююрюнен, выделение Sibylla в отдельное юридическое лицо происходит не только в России, но и в других странах присутствия компании Atria. «Концепция Sibylla имеет самую широкую международную представленность из всех подразделений Atria: с открытием отделения в Южной Корее в 2018 году она перешагнула пределы Европы и начала свое развитие в Азии», – пояснил топ-менеджер. Выделение самостоятельных юридических лиц позволит построить единую вертикальную структуру, способную контролировать и развивать бизнес Sibylla в международном масштабе.

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«Пит-Продукт» будет и дальше производить продукцию для ООО «Сибилла Рус», а также предоставлять компании некоторые другие услуги, например выступать агентом по продаже продукции фастфуд.

Сеть Sibylla насчитывает 6 тысяч точек в 10 странах, из них 3500 приходится на Россию. По данным исследования агентства INFOLine, Sybilla является крупнейшей сетью общепита в России, превосходя по количеству точек таких гигантов, как McDonalds, «Теремок», KFC.