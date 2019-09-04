Новое в «Новой Охте»: на территории комплекса открыты школа, кабинет врача и развлекательный центр

ПАО «Группа ЛСР»

В жилом квартале «Новая Охта», построенном «Группой ЛСР» в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, заработали важные социальные объекты.

С началом учебного года в микрорайоне открылась средняя общеобразовательная школа №147 на 825 мест. Просторные классные комнаты, обеденный зал со столовой, блок медицинских помещений, бассейны, спортивный зал, а также классы для детей с особенностями развития – все это стало доступно ученикам 2 сентября.

Также в этот день в районе на первых этажах домов по пр. Маршака заработал Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов. В нем будут заниматься ребята с особенностями развития. Помимо спортивной и бытовой адаптации в Центре предусмотрены занятия по социализации детей. Есть и водный комплекс.

На этой же улице распахнули свои двери «Культурно-досуговый центр «Красногвардейский», Центр общей врачебной практики и филиал женской консультации. Несколькими днями позже откроется библиотека «КУБ» («Централизованная библиотечная система Красногвардейского района»).

Все объекты возведены силами районной и городской администраций.

Одновременно «Группа ЛСР» построила здесь поликлинику, два детских сада и образовательный центр, совмещающий сад и начальную школу. Также в районе много современных детских площадок.

«Новая Охта» – масштабный проект комфорт-класса в Красногвардейском районе, строительство которого ведется между рекой Охтой и Муринской дорогой. В конце 2017 года было полностью завершено строительство первого этапа проекта. Сейчас идет строительство второго этапа, который расположен ближе к реке Охта.

Жители «Новой Охты» уже оценили преимущества комплекса и пользуются многочисленными объектами инфраструктуры – работают магазины, аптеки, салоны красоты, кафе. Первая очередь проекта уже реализована, строится вторая. В десяти минутах езды отсюда расположены крупные ТРК, кинотеатры и гипермаркеты. В получасе езды – Токсовский лесопарк, Кавголовские озера и горнолыжные курорты. Две отдельные удобные развязки с КАД, расположенные рядом, обеспечивают быстрый подъезд к комплексу. До метро от «Новой Охты» можно добраться за 10-15 минут.

Справка о компании ПАО «Группа ЛСР»

ЖК «Новая Охта» – застройщик ООО «ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад», проектная декларация на сайте http://www.lsr.ru/spb/zhilye-kompleksy/novaya-okhta/documents/