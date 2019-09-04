В Нижнем Новгороде тушили катафалк с покойником. Он сгорел полностью

Необычный автомобильный пожар произошел 4 сентября в Нижнем Новгороде. Тушить пришлось катафалк, который перевозил умершего.

Как сообщает ProGorodNN, катафалк на базе автобуса ПАЗ вез тело мужчины из больницы. На проспекте Гагарина, возле домов 74 и 78, автобус загорелся. По словам водителя, пожар начался из-за проводки. В МЧС изданию уточнили, что предварительной причиной стало короткое замыкание.

В результате автобус выгорел полностью. Также от огня досталось припаркованным на обочине автомобилям Nissan Qashqai и Toyota. Тело мужчины при этом не пострадало – гроб из катафалка успели вытащить.

Видео: newsHShD/YouTube