Происшествия
В Нижнем Новгороде тушили катафалк с покойником. Он сгорел полностью
Необычный автомобильный пожар произошел 4 сентября в Нижнем Новгороде. Тушить пришлось катафалк, который перевозил умершего.
Как сообщает ProGorodNN, катафалк на базе автобуса ПАЗ вез тело мужчины из больницы. На проспекте Гагарина, возле домов 74 и 78, автобус загорелся. По словам водителя, пожар начался из-за проводки. В МЧС изданию уточнили, что предварительной причиной стало короткое замыкание.
В результате автобус выгорел полностью. Также от огня досталось припаркованным на обочине автомобилям Nissan Qashqai и Toyota. Тело мужчины при этом не пострадало – гроб из катафалка успели вытащить.
Видео: newsHShD/YouTube