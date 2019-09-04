Минтранс предложил отменить досмотр пассажиров транзитных рейсов

Проект приказа об отмене предполетного досмотра транзитных пассажиров внутренних рейсов подготовил Минтранс. Это позволит не терять время и не опаздывать на борт.

Как передаёт «Интерфакс» 4 сентября с Восточного экономического форума, который проходит во Владивостоке, о грядущих изменениях журналистам сообщила глава департамента госполитики в области гражданской авиации Минтранса Светлана Петрова.

– Отмена предполетного досмотра на внутренних воздушных линиях для транзитных пассажиров обеспечит комфортное пребывание пассажиров на территории аэропорта: не нужно снимать обувь на высокой платформе и каблуках, ремни и так далее, проходя досмотровые формальности, – пояснила цель изменений она.

Сейчас документ находится на согласовании в заинтересованных ведомствах.