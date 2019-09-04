Пострадавшая в Беслане стала популярной после фильма Дудя. Её фиалки раскупили за день

Пострадавшая при теракте жительница Беслана стала звездой Instagram после фильма Юрия Дудя, приуроченного к 15-летию со дня трагедии. Количество подписчиков на ее страничке по продаже фиалок увеличилось в сотню раз. Марина Дучко поблагодарила людей за массовый отклик вечером 3 сентября.

Накануне Юрий Дудь опубликовал на своём канале трёхчасовой фильм «Беслан. Помни» о захвате заложников в школе 1 сентября 2004 года. Героями документальной картины стали люди, выжившие и продолжающие жить, несмотря на перенесённое горе, потерю близких и полученные увечья. Одна из таких героинь – Марина Дучко, которой на момент теракта было 25 лет. 1 сентября она пришла на линейку с мамой, сыном и сестрой. Девушку ранило первым взрывом, осколок попал в позвоночник и приковал её к инвалидному креслу.

В интервью Дучко посетовала на нерегулярные соцвыплаты и рассказала, что ей помогают выживать фиалки, которые она продаёт через Instagram. Блогер прорекламировал страничку женщины в фильме, после этого количество подписчиков увеличилось в сотню раз, а у Марины раскупили все цветы.

Вечером 3 сентября героиня фильма написала большой отзыв, полный благодарности.

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«Спасибо всем за ваши огромные, добрые сердца, за помощь, поддержку и слова одобрения. Мне очень важно и приятно слышать столько прекрасного и доброго. Мне стало намного легче и счастливее от того, что так много искренних и светлых людей, готовых помочь и поддержать, несмотря на то, что у вас самих трудности и много-много маленьких неприятностей в жизни. Спасибо большое, что поддерживаете меня и пишете столько прекрасных слов, и спасибо за ту помощь, которую оказываете. Пускай то, чем запомнилась нам эта дата – 3 сентября, — никогда не повторится», – написала Марина Дучко.

Стоит отметить, что на страничку женщины продолжают приходить люди, так как о её профиле рассказали топовые блогеры и СМИ.