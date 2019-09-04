Economist назвал лучшие города для жизни. Ближайший из них к Петербургу – Хельсинки

Район Руохолахти, Хельсинки // Antti Pulkkinen, Visit Hesinki

Столица Финляндии вошла в двадцатку лучших городов для жизни по версии журнала Economist.

Вена заняла первое место среди самых подходящих для жизни городов уже второй год подряд, подтвердив, что жизнь на берегах Дуная лучше, чем на реке Ярра в австралийском Мельбурне, который стал вторым. Австралия и Канада в рейтинге доминируют – от каждой страны в Топ-20 попали по три города. В десятку также вошли Сидней, Осака, Калгари, Ванкувер, Торонто, Токио, Копенгаген и Аделаида.

Из 20 лучших городов 8 находятся в Европе. Среди них – Цюрих, Франкфурт, Женева, Хельсинки, Амстердам и Гамбург.

Самые пригодные для комфортного существования города, согласно свежему рейтингу, – это, как правило, не гигантские мегаполисы, а города с населением от 300 тысяч до миллиона человек

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«В целом в нашем индексе по-прежнему преобладают средние города в богатых странах», – комментирует Economist. Аналитики использовали такие критерии, как стабильность, здравоохранение, культура, окружающая среда, уровень развития образования и инфраструктура.

Москва расположилась на 68-м месте, при этом отмечается, что российская столица достигла за последние пять лет наилучших успехов в продвижении по рейтингу, увеличив свою оценку на 4,9 балла, до 80 из 100.

В конце списка из 140 городов – столица Бангладеш Дакка, нигерийский Лагос и сирийский Дамаск.