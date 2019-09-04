Авто Недвижимость Работа Арт-парк Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+19°C
/ Завтра: +21
$ 66.50р
73.06р
18:06 04.09.2019
Расширенный поиск

Финляндия
04.09.2019 16:08
Печать

Economist назвал лучшие города для жизни. Ближайший из них к Петербургу – Хельсинки

Economist назвал лучшие города для жизни. Ближайший из них к Петербургу – Хельсинки

Район Руохолахти, Хельсинки // Antti Pulkkinen, Visit Hesinki

Столица Финляндии вошла в двадцатку лучших городов для жизни по версии журнала Economist.

Вена заняла первое место среди самых подходящих для жизни городов уже второй год подряд, подтвердив, что жизнь на берегах Дуная лучше, чем на реке Ярра в австралийском Мельбурне, который стал вторым. Австралия и Канада в рейтинге доминируют – от каждой страны в Топ-20 попали по три города. В десятку также вошли Сидней, Осака, Калгари, Ванкувер, Торонто, Токио, Копенгаген и Аделаида.

Из 20 лучших городов 8 находятся в Европе. Среди них – Цюрих, Франкфурт, Женева, Хельсинки, Амстердам и Гамбург.

Самые пригодные для комфортного существования города, согласно свежему рейтингу, – это, как правило, не гигантские мегаполисы, а города с населением от 300 тысяч до миллиона человек

Реклама

«В целом в нашем индексе по-прежнему преобладают средние города в богатых странах», – комментирует Economist. Аналитики использовали такие критерии, как стабильность, здравоохранение, культура, окружающая среда, уровень развития образования и инфраструктура.

Москва расположилась на 68-м месте, при этом отмечается, что российская столица достигла за последние пять лет наилучших успехов в продвижении по рейтингу, увеличив свою оценку на 4,9 балла, до 80 из 100.

В конце списка из 140 городов – столица Бангладеш Дакка, нигерийский Лагос и сирийский Дамаск.


Подписывайтесь на финскую "Фонтанку" в Facebook, "ВКонтакте" и Twitter, чтобы быть в курсе самых важных событий в Финляндии - и не только.

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
предоставлено компанией PepsiCo
04.09.2019 16:26

PepsiCo объявляет об отзыве ограниченной партии продукции

Компания PepsiCo Россия информирует жителей Северо-Западного региона (Санкт-Петербург, Великий Новгород, Петрозаводск) о том, что в качестве предупредительной меры компания добровольно отзывает у потребителей ограниченную партию напитков.
ПАО «Сбербанк»
04.09.2019 16:20

Сбербанк запускает оплату по QR-коду

Клиенты Сбербанка, пользователи приложения «Сбербанк Онлайн» теперь могут оплачивать покупки смартфонами с помощью платежного сервиса «Плати QR».
ГК «Эталон»
04.09.2019 16:10

Жилые комплексы «Охта Хаус» и «Эталон на Неве» от «Эталон ЛенСпецСМУ» аккредитованы еще одним банком

АО «АБ «РОССИЯ» аккредитовал жилые комплексы «Охта Хаус» и «Эталон на Неве», которые возводит АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») в Санкт-Петербурге.
ПАО «Группа ЛСР»
04.09.2019 15:50

Новое в «Новой Охте»: на территории комплекса открыты школа, кабинет врача и развлекательный центр

В жилом квартале «Новая Охта», построенном «Группой ЛСР» в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, заработали важные социальные объекты.
ГК «Полис Групп»
04.09.2019 15:41

Присвоен адрес корпусу №1 ЖК «Полис на Комендантском»

Первому корпусу ЖК «Полис на Комендантском» (секции № 18-20) присвоен адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Плесецкая, д. 14, стр. 1.
ГК "КВС"
04.09.2019 10:04

В Янино начал расти ввысь новый детский сад

ГК «КВС» завершила возведение стен первого этажа детского сада в микрорайоне «Ясно.Янино».
shutterstock.com
03.09.2019 18:00

Семейное счастье живёт на кухне

Кухня – особенная часть квартиры, и это не случайно. Она является символом домашнего очага, семейной теплоты и уюта.
Компания ARKAN
03.09.2019 16:12

Итоги августа 2019 года от команды ARKAN

В августе 70% попыток угона были совершены в Санкт-Петербурге. Автомобили брендов TOYOTA (6) и Land Rover (2) по-прежнему занимают лидирующие позиции. Вместе с ними в ТОП-3 вошел корейский бренд Kia (1).
Setl Group
03.09.2019 15:37

«Петербургская Недвижимость» рассказала о средней стоимости семейных квартир

Школьнику лучше всего делать уроки в своей комнате, где обустроен комфортный письменный стол, а другие члены семьи не будут отвлекать от занятий. Специально к началу учебного года эксперты Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» проанализировали, во сколько обойдется семейная квартира.
«Петербургская Недвижимость»
03.09.2019 15:09

«Петербургская Недвижимость» предоставляет скидки за фотографии в соцсетях

«Петербургская Недвижимость» и Setl Group отмечают 25-летие и предлагают покупателям скидку 25 тысяч рублей* на квартиру за пост с поздравлением и снимком у праздничной фотозоны.
Фото предоставлено пресс-службой «Главстрой Санкт-Петербург»
03.09.2019 14:45

Старт акции «Главстрой Санкт-Петербург»

«Главстрой Санкт-Петербург» объявляет о старте акции на квартиры комфорт-класса в 21 квартале ЖК «Северная долина». Приобрести жилье со скидкой до одного миллиона рублей можно в корпусах 11 и 12 (15 очередь). Передачу ключей дольщикам планируется начать на 9 месяцев раньше запланированного срока.
ГК «Эталон»
03.09.2019 13:49

Группа «Эталон» поддерживает юных предпринимателей

В конце августа состоялась первая презентация стартапов, направленных на улучшение жизни горожан, которые поддерживает Группа «Эталон».