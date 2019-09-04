«Дом.РФ» предложил приравнять апарты к жилью

Госкомпания «Дом.РФ» предложила присвоить апартаментам статус жилых помещений, об этом 4 сентября сообщает портал NSP.ru. Решение даст возможность застройщикам апартаментов выйти из законодательной лакуны, которая не позволяет после изменений в ФЗ-214 регистрировать договоры долевого участия на покупку апартов в Росреестре.

В «Дом.РФ» поддержали идею присвоения апартаментам статуса жилых помещений. «Сейчас обсуждается вопрос о возможности изменения законодательства. Но сроки подготовки поправок назвать сложно. С апартаментами есть и ряд других проблем, например, с регистрацией в них граждан», – цитирует издание замгендиректора «Дом.РФ» Дениса Филиппова.

С 1 июля вступили в силу поправки в ФЗ № 214 о долевом строительстве. Теперь деньги дольщиков зачисляются на специальные эскроу-счета, доступ к которым застройщики получают только после сдачи объекта. Реализация проектов ведется либо с помощью проектного финансирования на банковские кредиты, либо за счет собственных средств застройщика.

Вместе с тем Росреестр стал отказывать в регистрации договоров долевого участия покупателям апартаментов, так как нововведение также требует, чтобы компании при возведении любых объектов либо отчисляли средства в компенсационный фонд дольщиков, либо переходили на эскроу-счета. Однако в полномочия фонда не входит прием отчислений от строителей апартов, такую страховку получают только приобретатели квартир, машино-мест и кладовок.

При этом в администрации города к появлению «псевдожилья», в котором граждане не могут прописаться, и появление которых не учитывается в обеспеченности социальной инфраструктурой, относятся скептически.