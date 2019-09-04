Присвоен адрес корпусу №1 ЖК «Полис на Комендантском»

ГК «Полис Групп»

Первому корпусу ЖК «Полис на Комендантском» (секции № 18-20) присвоен адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Плесецкая, д. 14, стр. 1.

В настоящее время строительство объекта находится в завершающей стадии. Общая готовность здания составляет 87%. Ведется чистовая отделка мест общего пользования, монтаж лифтов, работы по наружному подключению сетей водопровода и канализации. Завершаются внутренние электромонтажные и сантехнические работы.

«Полис на Комендантском» – экокварталы для тех, кто мечтал о жизни на природе с городским комфортом. Комплекс возводится неподалеку от ст. м. «Комендантский проспект», рядом с Юнтоловским лесопарком.

Проект реализуется с применением экотехнологий: внедрение современной энергосберегающей системы освещения с применением датчиков движения, экоматериалы в отделке холлов. На территории комплекса будет создан безопасный детский веревочный парк, экогородки для детей, выполненные по индивидуальному проекту, зона активити для взрослых, а также собственный эко парк с всесезонными деревьями.

В рамках проекта запланировано строительство социальной инфраструктуры: 3 детских сада и школа на 550 мест. Необходимые коммерческие помещения расположатся на первых этажах. Для жильцов будет возведен отдельно стоящий паркинг на 2010 автомобилей.

Окончание строительства запланировано на 4 квартал 2021 года.

Справка о компании ГК «Полис Групп»

ЖК "Полис на Комендантском" – застройщик ООО "ТИН Групп", проектная декларация на сайте https://polis-group.ru/