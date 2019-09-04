Кроссовер въехал под Литейный мост и перевернулся. Скорая приехала, но не нашла себе занятий

На Пироговской набережной под Литейным мостом водитель не справился с управлением и перевернулся. Он самостоятельно выбрался из салона и отказался от медицинских услуг.

Как сообщили «Фонтанке» читатели, днем 4 сентября кроссовер въехал под Литейный со стороны Финляндского вокзала в сторону отеля «Санкт-Петербург» и совершил несколько кульбитов. Машина прокатилась на крыше и замерла.

В пресс-службе УГИБДД Петербурга и области «Фонтанке» уточнили, что авария обошлась без пострадавших. Скорая помощь приезжала под Литейный, но водителю она не понадобилась.