Land Cruiser главы поселка в Приморье измерил собой дорожную яму и поместился целиком

В огромной дорожной яме в Хасанском районе Приморского края заметили белый внедорожник Toyota Land Cruiser. Оказалось, что машина принадлежит главе одного из сельских поселений Приморья.

Инцидент произошел днем 3 сентября на дороге Безверхово – Перевозное, пишет 4 сентября РИА «Восток-Медиа». Видео свалившегося в яму дорогого внедорожника появилось в Инстаграме dpskontrol_125rus. На кадрах видно, что автомобиль буквально нырнул в огромный провал «носом» и практически полностью в нем скрылся.

Выяснилось, что Land Cruiser принадлежит главе поселка Безверхово Хасанского района Леониду Васюкевичу. Он в этот момент обследовал участки, пострадавшие от оползня, отмечает РИА «Восток-Медиа».

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Васюкевич подтвердил агентству факт ДТП, но подробности рассказать отказался, пояснив, что частная автомобильная история не стоит рядом с последствиями от разгула стихии для дорог и поселений района. Глава поселка отметил, что с 27 по 30 августа ливни нанесли колоссальный урон инфраструктуре и жителям, и поэтому он лично отправился обследовать наиболее опасные участки.

Многие интернет-пользователи при этом крайне удивились, что глава поселка не знал о состоянии дорог.