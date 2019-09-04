Украинское правительство увольняет Кличко. Он смотрел в завтрашний день и знал об этом

Правительство Украины приняло решение об увольнении Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации. Ранее мэр Киева заявлял, что его ухода хочет сам Владимир Зеленский.

«Молния! Кабмин уволил Кличко с должности главы КГГА! Киевское самоуправление – все», – написал 4 сентября депутат Верховной рады Алексей Гончаренко на своей странице в Facebook.

По его словам, «кабмин сделал шаг к снятию Кличко», так как окончательное решение должен принять президент.

Реклама



Кличко ранее предполагал, что президент Владимир Зеленский хочет разделить полномочия мэра и главы КГГА, поставив в горадминистрацию «своего человека».

Напомним, что бывший боксер Виталий Кличко стал мэром Киева 5 июня 2014 года, а с 25 июня того же года его назначили и руководителем городской государственной администрации. Он был одним из трёх лидеров так называемого Евромайдана – госпереворота на Украине, завершившегося 21 февраля 2014 года бегством из Киева тогдашнего президента страны Виктора Януковича, но довольствовался довольно скромным "трофеем от победы" – мэрством в столице. За годы нахождения у власти прославился своими яркими и зачастую бессмысленными высказываниями. Например, в ходе украинского завтрака на Всемирном экономическом форуме в Давосе в январе нынешнего года Кличко несколько раз пытался произнести на английском слово digitalization (цифровизация), но так и не смог. Смеялся даже его брат-боксёр.