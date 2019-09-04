Путин пожурил главу «Аэрофлота» за рост цен на билеты, опережающий инфляцию

Президент Владимир Путин упрекнул гендиректора «Аэрофлота» Виталия Савельева в том, что рост цен на билеты в 2019 году опережает инфляцию.

«Виталий, больше инфляции – семипроцентный рост!» – как сообщает ТАСС 4 сентября, такое замечание глава государства сделал на заседании президиума Госсовета.

О том, что стоимость билетов до конца 2019 года возрастет на 9 – 10%, заместитель исполнительного директора Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта Борис Шокуров заявил 2 сентября. По его словам, только за первый квартал 2019 года авиаперевозчики потеряли 45 млрд руб, что на 32% больше, чем в 2018-м.