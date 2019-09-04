Не стало фотографа, открывшего Наоми Кэмпбелл и Синди Кроуфорд

В возрасте 74 лет скончался немецкий фэшн-фотограф Петер Линдберг. Сотрудничая с журналами Harper's Bazaar, Vogue, Vanity Fair, Rolling Stone и другими, снимая модные показы, он, как считается, создал сам феномен супермоделей 1990-х.

На одном из его самых знаменитых снимков, сделанных для Vogue, – молодые Наоми Кэмпбелл, Линда Евангелиста, Татьяна Патиц, Синди Кроуфорд и Кристи Тарлингтон. Кадр, зафиксировавший начало эры этих звезд, стал легендарным.

Линдберг принимал участие в съемке для знаменитых календарей Pirelli, став единственным, кого приглашали работать трижды. Он работал и с крупными модельерами, среди которых Карл Лагерфельд и Джорджо Армани.

Работал Линдберг и с русскими моделями. Так, в 2015 году он снимал Наталью Водянову для российской версии Esquire.

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Линдберг (настоящее имя Петер Бродбек) родился в польском городе Лешно во время немецкой оккупации, вырос в ФРГ, в 1978 году переехал в Париж, где и сконцентрировался на моде.

«Фотография должна идти из вашего внутреннего мира, из того, что вы представляете собой как личность, – говорил он в своем интервью изданию Arles в июле 2019 года. – Иначе вы можете перескакивать с одного стиля или эстетики на другую, но никогда не будете собой».