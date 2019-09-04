Ревность к чужой жене. В ресторанную войну Петербурга вмешалось интимное убийство

Петербургский бизнесмен Габил Асадов обвинен в заказном убийстве по личным обстоятельствам. Следствие считало гибель конкурента от бейсбольной биты частью ресторанной войны, но причиной жестокой расправы стала женщина.

Как сообщает 4 сентября объединенная пресс-служба судов Петербурга, дело Асадова принято к производству Санкт-Петербургским городским судом. Ему вменяется организация убийства по найму в июле 2012 года.

«Испытывая к потерпевшему личные неприязненные отношения на почве ревности к его супруге, Асадов решил организовать убийство, чтобы беспрепятственно общаться с женщиной», – уточняет пресс-служба.

По версии обвинения, бизнесмен приискал двух исполнителей, пообещав им по 100 тысяч рублей. Один от участия отказался, второй взял убийство на себя и получил 200 тысяч.

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«Приговоренного» петербуржца подкараулили на Северном проспекте и нанесли ему не меньше 29 ударов бейсбольной битой. Смерть наступила на месте.

Асадов находится в Крестах. В августе 2016-го его приговорили к одиннадцати годам по делу об убийстве армянского ресторатора и покушении на сертоловского бизнесмена. Асадов считался подручным Ильхама Алиева, развязавшего ресторанную войну с конкурентами.