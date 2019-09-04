«Блокада.Имена». Волонтёры гражданской акции памяти жертв блокады выпустили приложение для iOS

Мобильное приложение «Блокада.Имена» доступно в App Store со среды 4 сентября. Об этом сообщает официальный паблик гражданской акции «8 сентября – День памяти» в facebook.

«Каждый дом в историческом центре города стал в блокадные дни 1941 – 1944 годов последним адресом для сотен ленинградцев, квартиры в нём — последними для целых семей. Интерактивная карта позволяет увидеть имена погибших на улицах и в домах вокруг нас в реальном времени и делает историю близкой, а трагедию видимой и осязаемой», – уточняют разработчики.

Фото: apps.apple.com

Любой желающий сможет узнать полное имя, годы жизни, а также место захоронения 376 000 ленинградцев, которые уже внесены в приложение. Руководитель акции «День памяти жертв блокады» Анастасия Принцева рассказала «Фонтанке», что база данных будет пополняться, а приложение для Adroid появится, когда его создатели найдут для этой работы спонсоров.

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«Проект волонтёрский. Сидит один человек и делает. Версия для Android будет, если мы найдём хоть какое-то финансирование на это. В этом году весь проект Дня памяти делается на совершенно мизерные деньги. В прошлом году у нас был спонсор. Крупная строительная фирма. Но в этом году они отказались. Сейчас весь проект, а это более пятидесяти площадок, делается на небольшие пожертвования трёх частных жертвователей. Лично меня это поражает. Я отправляла приглашения в крупные компании. Ответа нет», – рассказала Анастасия Принцева.

Приложение «Блокада.Имена» может дополняться новыми именами и стать интерактивным, когда сами горожане смогут добавлять своих родственников.

Гражданская акция памяти жертв блокады впервые прошла в Санкт-Петербурге в 2018 году. На десятках площадок по всему городу люди, сменяя друг друга, несколько часов читали имена жертв блокады Ленинграда 1941 – 1944 годов.

О важности гражданской акции в ситуации, когда «начальство не знает, что делать с памятью о погибших», читайте на «Фонтанке» в авторской колонке идеолога мероприятия, историка Льва Лурье. Список мест для чтения имён и другие подробности доступны на сайте акции.